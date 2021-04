Online találkozót tartottak a visegrádi csoport országainak parlamenti elnökei

A Covid-19 járvány leküzdésének kilátásairól, valamint a térséget érintő kiberbiztonsági kérdésekről is szó volt a visegrádi csoport (V4) parlamenti elnökeinek részvételével tartott szerdai online találkozón.

Szilágyi Zoltán, az Országgyűlés sajtófőnöke az MTI-hez eljuttatott közleményben jelezte, a tanácskozást a V4-ek soros elnöki tisztségét betöltő Lengyelország parlamentjének kezdeményezésére tartották. A megbeszélésen részt vett Elzbieta Witek, a lengyel szejm, Tomasz Grodzki, a lengyel szenátus, Radek Vondrácek, a cseh képviselőház, Milos Vystrcil, a cseh szenátus, Boris Kollár, a Szlovák Nemzeti Tanács és Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke.

Az online találkozón szó volt a Covid-19 járvány leküzdésének kilátásairól, a térség biztonsági kérdéseiről a digitális- és információbiztonság, valamint a hibrid fenyegetések összefüggésében. A résztvevők véleményt cseréltek az Európai Unió parlamenti elnökei május 10-re tervezett konferenciájának napirendjéről is – ismertette a sajtófőnök.

A Covid-19 járvány kezeléséről szólva a házelnökök egyetértettek, hogy a tapasztalatok levonása segíthet abban, hogy egy következő járvánnyal már felkészültebben tudjanak szembenézni úgy nemzetállami, mint az európai uniós együttműködés területén.

Kövér László megemlítette, hogy Magyarország az átoltottságot tekintve jól áll az uniós átlaghoz képest, a lakosság több mint 33 százaléka már megkapta legalább az első oltást.

Hazánk nem csak az oltások terén, hanem a gazdasági következmények kezelését nézve is jól áll – folytatta a házelnök – rámutatva: 16,5 milliárd euróra tehető az az összeg, amit a kormány a költségvetésen keresztül – mintegy a jövőbe való befektetésként – a válság gazdasági kezelésére előirányzott, és aminek a legfontosabb célja az, hogy minél több munkahelyet mentsenek meg. “Bízunk abban, hogy Magyarország a pandémia által előidézett gazdasági válsághelyzetből előnnyel fog kikerülni” – hangsúlyozta a találkozón a magyar Országgyűlés elnöke.



A házelnök szólt arról is, hogy a járvány okozta veszteségek mellett érdemes számba venni, milyen károkat generál a dezinformáció, ami “akár tudatos politikai, akár üzleti hátsó szándékkal keletkezik, akár egyszerűen csak a virtuális háló által adott gigantikus-globális pletykafészekjellegből adódik”.Kövér László a digitális infrastruktúrák elleni támadásokról, az adathalászatról szólva kifejtette, hogy egy újkeletű, globális problémáról van szó, amely Európát fokozottabban érinti, mint a világ más részét, ezért érdekükben áll erőiket egyesíteni, hogy ezeket a kihívásokat kezelni tudják. Közel állunk ahhoz a veszélyhez, hogy a digitális világ fölénk kerekedik, és elveszítjük az ellenőrzést a működése fölött – mondta a házelnök.“A tét az, hogy a gyerekeink urai tudnak-e maradni a saját sorsuknak, azaz demokratikus tud-e lenni az a jövő, amiben élnek, vagy kicsúszik az irányítás lehetősége a kezükből, ami a mi generációnk felelőssége is” – fogalmazott, hozzátéve: szükség van olyan megállapodásokra, amelyek korlátok közé szorítják akár az államokat, akár pedig azokat, az államok erejével vetekedő magánhatalmakat, amelyek a jövőt tekintve fenyegetést jelentenek a biztonságunkra.Kövér László javaslatot tett kollégáinak, hogy az Európai Unió által meghirdetett, a szervezet jövőjéről szóló konferenciasorozaton a nemzeti parlamentek is hangsúlyosan vegyenek részt, s előzetesen egyeztessenek egy közös V4-es álláspont kialakítása érdekében.Az online találkozón a házelnökök egy közös állásfoglalást is megfogalmaztak arról, hogy a visegrádi államok parlamenti elnökei egyetértésben csatlakoznak a V4-ek külügyminisztereinek április 19-én kiadott közös nyilatkozatához, amelyben szolidaritásukat fejezik ki Csehországgal, mint NATO- és EU-szövetségessel.(MTI)