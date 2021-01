Online formában tartják az Educatio oktatási szakkiállítást

Szinte az összes felsőoktatási intézményről egyidőben kaphatnak információkat a diákok az idén az online térben megrendezendő Educatio oktatási szakkiállításon január 21-23. között.

Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a 21. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon 51 felsőoktatási intézményről szerezhetnek be információkat az érdeklődők, amely elősegítheti döntésüket a továbbtanulásról a február 15-i jelentkezési határidőig.

Maszlavér Gábor főszervező elmondta: szinte az összes hazai egyetem, illetve felsőoktatási intézmény egyszerre jelenik meg csütörtöktől szombatig az online térben, mintha egy óriási nyílt napot tartanának. Idén utazási nehézségek sem állnak a diákok útjába, otthonról tud bárki tájékozódni az őt érdeklő továbbtanulási lehetőségekről. A program során 32 hazai és 19 külföldi egyetem standját lehet majd meglátogatni. A kiállítók soraiban megjelennek felnőtt- és szakképző helyek, nyelvtanulási és ösztöndíj programok, diákmunka közvetítők, állami nagyvállalatok és multinacionális cégek is.

Az Educatiora “látogatók” az egyetemek képviselőivel, azaz intézményvezetőkkel, tanárokkal és diákokkal több szinten is kommunikálhatnak: a legtöbb standon meghatározott időben tájékoztató fórumokat tartanak, de privát kérdésekre is biztosítanak lehetőséget live-, illetve videochat alkalmazásokon keresztül.



A kiállítók a leggyakrabban megjelent kérdésekből és az azokra adott válaszokból (Q&A) összeállítást jelenítenek meg az üzenőfalon. A már megszokott színpadi előadások sem maradnak ki a programból, így érkeznek a legfrissebb hírek felvételiről, pontszerzési lehetőségekről, vagy éppen az e-felvételi rendszer használatáról.A szervezők közlése szerint nemrégiben indult el a regisztráció, de már most több ezren jelezték részvételi szándékukat. A rendszer befogadóképességét szem előtt tartva, naponta két idősávban (egy délelőtti és egy délutáni időintervallumban) biztosítanak belépést. A rendezvény minden látogató számára ingyenes, regisztrálni a rendezvény közben is lehet.A szervezők idén is biztosítanak iskolai igazolást a tanulóknak, ezúttal letölthető dokumentumként.(MTI)