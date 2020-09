Olaszországban megugrott a halottak száma egy nap alatt

Megugrott a koronavírus-járvány halottainak és az intenzív osztályokon kezelt betegek száma a hatóságok szerdai tájékoztatása szerint Olaszországban, ahol továbbra is többségében harminc év alattiak a kiszűrt fertőzöttek. Giuseppe Conte miniszterelnök cáfolta az iskolák újranyitásának elhalasztásáról szóló híreket.

Egy nap alatt 14-en haltak bele a Covid-19 betegség szövődményeibe, ez július első fele óta a legnagyobb szám.

A kormányfő mindeközben megerősítette, hogy szeptember 14-én nyitnak újra az oktatási intézmények, amelyek március 10-től zárva tartottak. Az iskolaigazgatók szövetsége vetette fel a tanévkezdés elhalasztását, mivel szerintük az épületek nagy részében még nem működnek megfelelően a járványintézkedések ahhoz, hogy fogadják a csaknem 11 millió diákot és pedagógust.

Több régió saját hatáskörben későbbre halasztotta a tanévkezdést, elsősorban ott, ahol szeptember 20-én és 21-én tartományi választásokat tartanak, mivel a szavazóhelyiségeket az iskolákban alakítják ki.

Az elmúlt 24 órában 96 ezer vírustesztet végeztek és 1434 új fertőzöttek szűrtek a az egy nappal korábbi 1370-hez képest. A legtöbb új fertőzöttet, 218-at Lombardiában találták, 203-at Campaniában, 175-öt Lazióban.



Az aktív fertőzöttek száma megközelíteti a 35 ezret. Az új betegek többsége fiatal, de ezzel egy időben folyamatosan emelkedik az intenzív osztályon kezeltek és a halottak száma. Már 150-en vannak lélegeztetőgépen az augusztus eleji negyvenhez képest. Egy nap alatt tizennégy beteg halt meg, így a halottak száma 35 577-re emelkedett. Legutóbb július első felében halt meg ennyi beteg egy nap alatt. Február 21. óta egyetlen nap sem volt, amikor nem halt meg fertőzött.A gyógyultakat és a halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma elérte a 281 583-t. Olaszországban február óta több mint 9,4 millió tesztet végeztek.Az egészségügyi hatóságok hangsúlyozták, hogy a járványgörbe emelkedése ellenére szeptember első hetében alig tíz százalékkal emelkedett a szűrt fertőzöttek aránya, ami messze elmarad a korábbi adatoktól.Olaszországot is érinti, hogy az Oxfordi Egyetemen kifejlesztett vakcina tesztelését felfüggesztették, mivel az oltóanyag egy részét olaszországi laboratóriumokban állították elő. Az egészségügyi miniszter éppen kedden jelentette be, hogy a vakcinát Olaszországban már az idén használni akarták.(MTI)