Októberben negyedével esett a vendéglátás

Főúr! Ha nem tudom megenni 23 óráig, visszajövök reggel folytatni, úgy jó lesz? Hát ez nem megy, és csak csúsznak lefelé a vendéglők, a járvány miatt is, a 23 órás zárás miatt is. Pedig nyáron felcsillant némi reménysugár.

A koronavírus járvány kíméletlen, a vendéglátás a legnagyobb vesztesek közé tartozik. Az áprilisi mélypont után, amikor három negyedét elvesztették piacuknak, megindulhatott ugyan a kilábalás, igaz, csak lassan. És az őszi hónapokban ismét lejtmenetet mutat a statisztika.

Már korábban kibogarásztuk a statisztikából, hogy a vendéglátóhelyek bevételeinek negyede az elmúlt években a külföldi vendégek pénztárcájából folydogált a kasszákba (a hagyományos és a szállodás vendéglőket együtt nézve). Ezt a kiesést nem számítva a vendéglátók le is dolgozták a járvány miatti piacvesztésüket a hazai vendégek körében a nyári hónapokban. A július és augusztus a nyaralóhelyeken még nagyobbat is lendített a bevételeken.

De hát következett a szeptember, amikor a járvány második hullámának felfutása közben még a boltos vásárlók is óvatosabbak lettek, a vendéglátózásban pedig következett a 23 órás kötelező záróra (21-étől). Maszkot is kell viselniük most már a vendégeknek is. És ez újabb veszteség forrása lett, hiszen a kedves vendégek egy része szívesen üldögélne a későbbi órákban is a – ha éppen az van – kockás asztalterítő mellett. Ráadásul, de ez a statisztika későbbi története lesz, a szórakozóhelyek bezárása újabb mínuszokat fog hozni, mivel ezek a helyek is részesei a vendéglátás statisztikájának.

Borús volt az október a vendéglőkben

A heti monitoros adatközlés szerint októberben 20%-kal esett a vendéglátás bevétele, a pénztárakban hagyott forintokat nézve (pontosabban 19,5%-kal október 1-23 között). A mennyiségben (adagban, korsóban, literben, azaz volumenben) számolt visszaesés a drágulás miatt ennél legalább 5-6%-kal több, így a vendéglátás piacának negyede elveszett az őszi járványhullám következtében ebben a hónapban.

2020 első két hónapja még 7-10%-os növekedést hozott a vendéglátás konyhájára, de a március közepétől beléptetett 15 órás, majd 28-ától a kijárási korlátozás miatti teljes zárás hatalmas veszteségeket okozott:

március április május június július augusztus szeptember október kereskedelmi vendéglátás -45% -76% -55% -33% -19% -14% . . munkahelyi vendéglátás -30% -72% -68% -35% -8% -2% . . -43% -76% -56% -33% -18% -14% -21%* 25% KSH, érték: százalék, kiigazítatlan volumenindex, előző év azonos hónapjához képest, szeptember, október: heti monitoros adatközlésből becsült, október: 1-23.

A munkahelyi vendéglátás vesztesége a nyári hónapokban mérsékeltebb volt a hagyományos vendéglőkénél, de a súlyuk kisebb, korábban is 10% alatt mozgott.

A bevételeket tekintve, amiből a költségeket kellene fizetni, így kedvezőtlen kép rajzolódik ki az előbbiek nyomán:

március április május június július augusztus szeptember október 68 30 58 94 125 143 107 104 KSH, érték: milliárd forint, folyóáras adatok, */: augusztus heti monitor adatból számolva

Januárban, februárban 105-110 milliárd forintokos bevételekkel indult a vendéglátózás, ahol egyébként hagyományosan a nyári hónapok a legerősebbek. Így különösen kedvezőtlenek a kilátások, a felfutó járványhullám közepette. Lesznek vendéglők, melyek már nem fogják bírni a veszteségeket, eddig sem tudott mindegyik újranyitni.



A már említett szórakozóhely bezárás mellett egy esetleges további korlátozás a járvány miatt, további, kezelhetetlen veszteségeket okozna.

