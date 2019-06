Október 31 lesz a banki adategyeztetés határideje

Az Országgyűlés keddi határozathozatalai során október 31-ig kitolta a banki adategyeztetés határidejét. Emellett a képviselők elfogadták a Kúria elnökének 2017-ről szóló beszámolóját.

Nemzetközi szerződések kihirdetése

A parlament két nemzetközi szerződés kihirdetéséhez járult hozzá.

A képviselők elsőként az Észak-macedón Köztársaság Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez történő csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvet hagyták jóvá egyhangúlag, 153 igen szavazattal.

A szavazáson az észak-macedón parlament elnöke, Talat Xhaferi is jelen volt.

Magyarország mindig is következetes támogatója volt a nyugat-balkáni országok euroatlanti integrációs törekvéseinek – mondta a határozathozatal után Kövér László házelnök. Hozzátette: Észak-Macedónia NATO-csatlakozása mind a szövetségnek, mind a régiónak sikertörténet, és mindez nem lett volna lehetséges a macedón és a görög kormány bátorsága, erőfeszítései és elkötelezettsége nélkül.

Kövér László úgy fogalmazott: Észak-Macedóniát a NATO-műveletekhez való hozzájárulása és az illegális migráció megállításában betöltött szerepe a biztonság garantálójává tette.

“Bízunk abban, hogy a csatlakozási jegyzőkönyv gyors és teljes körű tagállami ratifikálásával az Észak-macedón Köztársaság mielőbb a szövetség teljes jogú tagjává válik” – mondta az Országgyűlés elnöke.

Ezt követően a képviselők ratifikálták a magyar-szlovák határon, Drégelypalánk és Ipolyhídvég (Ipel’ské Predmostie) közé tervezett közúti Ipoly-híd megépítéséről szóló kormányközi megállapodást szintén egyhangúlag, 154 igen szavazattal.



Elfogadták a Kúria elnökének 2017-ről szóló beszámolóját

Az Országgyűlés elfogadta a Kúria elnökének 2017-es tevékenységéről szóló beszámolóját, amelyet Darák Péter a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében nyújtott be a Ház elé.

A képviselők 151 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett hagyták jóvá az erről szóló előterjesztést.

Darák Péter a beszámoló parlamenti tárgyalásakor hangsúlyozta, a Kúria 2017-ben a jogegység megteremtése érdekében, valamint az önkormányzati normakontroll területén is folytatta a korábbi évek előremutató gyakorlatát, és igyekezett segíteni az alsóbb fokú bíróságokat szakmai munkájukban.

Új szereplő segíti a szövetkezeti hitelintézeti integrációt

Az Országgyűlés Holding Szövetkezet néven új szereplő belépését tette lehetővé a szövetkezeti hitelintézeti integrációba annak érdekében, hogy a szektor eddigi részjegytulajdonosai továbbra is szövetkezeti keretek között lehessenek az integráció résztvevői.

A képviselők 114 igen szavazattal, 20 nem ellenében és 23 tartózkodás mellett fogadták el a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter előterjesztését.

Az elfogadott javaslat indoklása szerint a módosítás arra irányul, hogy az integrációban zajló egyesülési folyamatok során is biztosított legyen a szövetkezeti elv érvényesülése és a szövetkezeti hitelintézetek tagjainak a szövetkezeti részvétel lehetősége.

A Holding Szövetkezet ezért a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete tagjaként jön létre, szerepe pedig egyértelműen a tulajdonosi jogok gyakorlásában valósulhat meg nem takarék- vagy hitelszövetkezetként működve.

A törvénymódosítás a fentiek mellett a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatot nevezte ki a Népligetben található, állami tulajdonban álló Budapesti Planetárium vagyonkezelőjének, hogy az épület felújításakor érvényesülhessenek a tudományos és szakmai szempontok.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közösségi és sportéletének fejlesztéséről döntöttek

A parlament több közszolgálati tárgyú törvényen is módosított, amelyek egy része a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) belső szervezeti rendjének megújítását, valamint közösségi és sportéletének fejlesztését célozza annak érdekében, hogy az intézmény még inkább meg tudjon felelni az állam igényeinek, továbbá vonzóbbá váljon a fiatalok körében.

A képviselők 115 igen szavazattal, 40 nem ellenében és 2 tartózkodás mellett fogadták el a külgazdasági és külügyminiszter erről szóló javaslatát.

Az elfogadott előterjesztés indoklása alapján a módosítások jogot teremtenek az egyetemnek a képzés és az oktatás megfelelő minőségellenőrzésére, emellett jelentősen fejlesztik a közösségi és sportéletet, egyrészt a finanszírozás, másrészt a felvételi eljárás szabályainak területén.

Október végéig egyeztethetők az adatok a bankokkal

Az Országgyűlés négy hónappal meghosszabbítva október 31-ig tolta ki a banki adategyeztetés határidejét egy törvénymódosítással.

A Ház 156 igen szavazattal, 1 nem ellenében fogadta el a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabály módosítását, házszabálytól eltérve.

A változtatás a hatékony végrehajtás és a még szükséges ügyfélátvilágítás megfelelő elvégzése érdekében egy új értesítési kötelezettséget is bevezet: a szolgáltatóknak a hatálybalépést követő 3 napon belül tájékoztatniuk kell azon ügyfeleiket, akiknek az esetében az átvilágítás még egyáltalán nem vagy nem teljes körűen történt meg.(MTI)