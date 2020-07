Nyugat-Magyarország meghatározó autókereskedőjével, az Iniciál Autóházzal bővül az AutoWallis csoport

A 25 éves autóértékesítési tapasztalattal rendelkező Iniciál Csoporttal tavaly kötött együttműködés újabb lépéseként az AutoWallis tulajdonába kerül a nyugat-magyarországi régióban meghatározó pozícióval rendelkező, hét autómárka értékesítésével és márkaszervizelésével foglalkozó Iniciál Autóház Kft. 40 százaléka. A vállalat – melynek ügyvezetője az alapító, Taródy Zsolt marad – árbevétele tavaly elérte a 19,3 milliárd forintot, míg az AutoWallisé a 75,3 milliárd forintot.

Az autókereskedelem terén Nyugat-Magyarországon meghatározó Iniciál Csoport alapítójával, Taródy Zsolttal tavaly kötött együttműködési megállapodás következő lépéseként a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett AutoWallis Nyrt. tulajdonába kerül a jelenleg több mint 115 főt foglalkoztató, dinamikusan fejlődő Iniciál Autóház Kft. (Iniciál) 40 százaléka. Az Iniciál hét autómárka (Dacia, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Suzuki és Toyota) értékesítésével és márkaszervizelésével foglalkozik négy telephelyen (Győr, Mosonmagyaróvár, Sopronban és Szombathely). A kisebbségi részesedést az AutoWallis az Iniciál pénzügyi befektetőjétől szerzi meg az Igazgatóság által elhatározott 1,16 milliárd forint összegű apportos tőkeemeléssel. Az újonnan, zártkörben kibocsátandó 13.589.503 darab AutoWallis részvény apportálási árfolyama a társaság részvényeseinek korábbi felhatalmazása alapján az elmúlt 30 nap tőzsdei átlagárfolyama, 85,36 forint. Az AutoWallis vállalta, hogy az apportból származó új részvényekből 8.589.503 darabot 93 forintos árfolyamon megvásárol. Az apport ellenében kapott többi részvényekre vonatkozóan az Iniciál csoport korábbi pénzügyi befektetője 2021. május 31-ig terjedő lock-up (elidegenítési tilalom) vállalásban is rögzítette, hogy azokra hosszú távú befektetésként tekint. Az AutoWallis a tranzakcióval hozzá kerülő saját részvényeket további akvizíciókhoz kívánja felhasználni. A tranzakció jelentősen hozzájárulhat az AutoWallis 2019-ben elért 75,3 milliárd forintos árbevételének növekedéséhez, miután az Iniciál Autóház Kft. tavalyi árbevétele 19,3 milliárd forint volt.

az alapító családjától, így összesen 60 százalékos részesedéshez jutva a vállalatban, amennyiben a mostani tranzakciót követő tulajdonszerzést a Gazdasági Versenyhivatal is jóváhagyja., akivel az elmúlt hónapokban hosszú távú, stabil együttműködést alakított ki az AutoWallis. Az Iniciál alapítója, a több mint 25 éves autóértékesítési tapasztalattal rendelkezőaz elmúlt két évben. Hozzátette, hogy az AutoWallis és az Iniciál közötti együttműködés újabb lehetőségeket nyithat meg az általa alapított cégcsoport számára.Mindez jól illeszkedik az egy éve meghirdetett stratégiába, mely 2024-ig organikus és akvizíciós úton a vállalat 2018-as árbevételének duplázásával számol. A vezérigazgató hozzátette, hogy a forgalmazott márkák számának bővítése mellett az Iniciál csoporttal tavaly kötött megállapodással ésOrmosy Gábor hozzátette, hogy a mostani lépés abból a szempontból is fontos, hogy az értékesítési és szerviz pontok számának növekedésével az árbevételen belül bővülhet a legnagyobb eredménytermelő képességű szolgáltatások volumene is.Az Iniciál Csoporttal kötött együttműködés első lépése az ICL Autó Kft. 60 százalékának megszerzése volt idén februárban. Az ICL Autó elsőként KIA gépjárművek értékesítését és szervizelését kezdte meg idén februárban, mely a későbbiekben kiegészülhet más márkákkal is. Az ICL Autó tevékenysége is Nyugat-Magyarországra fókuszál, és a tervek szerint lefedheti a teljes autókereskedelemhez kapcsolódó szolgáltatási portfoliót, közöttük a szerviz, és flottaparkkezelési szolgáltatásokat is.

Az AutoWallis Nyrt.

A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában, valamint a BUX és BUMIX indexekben jegyzett AutoWallis Nyrt. célja, hogy 2029-re a közép-kelet-európai régió meghatározó mobilitási szolgáltatója legyen. A vállalat 2018-as, nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) alapján számított konszolidált 65,5 milliárdos árbevételének duplázását tervezi 2024-re, melyet elősorban organikus úton akar elérni. A vállalat célja emellett, hogy az autóipari befektetésekre fókuszáló befektetési portfóliójának folyamatos, akvizíciós úton történő szélesítésével klasszikus, konzervatív üzletpolitikát képviselő vagyonkezelőként működjön. Az AutoWallis csoport a közép-kelet-európai régió 14 országában (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Csehország, Bulgária, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Észak-Macedónia, Magyarország, Montenegró) gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel van jelen. A csoport tagjai közé tartozik a Wallis Automotive Europe, a Wallis British Motors, a Wallis Motor Pest, a Wallis Motor Duna, valamint a Wallis Autókölcsönző. A csoport által képviselt márkák közé tartoznak a BMW személyautók és motorkerékpárok, a MINI, az Isuzu, a Jaguar, a Land Rover, a Maserati, a Ssangyong, a Saab alkatrészek utánpótlása és a Sixt rent-a-car, melyek közül a BMW a prémium autópiacon, míg a Sixt az autókölcsönző piacon foglal el domináns pozíciót. www.autowallis.hu