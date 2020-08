Nyitott a SPAR az együttműködésre a hazai élelmiszer-előállítókkal

Jelentős, de szervezettséggel tovább növelhető a hazai élelmiszerek aránya a kiskereskedelmi láncok üzleteiben. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) a SPAR vezetőivel egyebek közt erről is egyeztetett.

A NAK a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. vezetőivel egyeztetett, alapvetően a friss zöldség-gyümölcs, tejtermék, baromfi, hús termékkörökre fókuszálva. „Cél, hogy mindazon friss és feldolgozott élelmiszerekből, melyekből a magyar élelmiszergazdaság szereplői megfelelő mennyiséget és minőséget állítanak elő, az üzletek polcain elsősorban azok legyenek megtalálhatóak. A koronavírus hatványozottan rámutatott, mennyire fontos a hazai áruk előnyben részesítése. Törekvésünk, hogy hatékonyabbá váljanak a hazai előállítók piaci értékesítési lehetőségei, a jelenleginél is jobban előtérbe kerüljenek.” – hangsúlyozta Éder Tamás, a NAK élelmiszeriparért felelős országos alelnöke.

„A magyar termelők képesek magas színvonalon, folyamatosan jó minőségben zöldséget és gyümölcsöt termelni, igényes, friss áruval ellátni a piacot, megfelelve a magas követelményeknek. A kertészeti ágazat jelenleg a potenciálja 30%-át termeli csak meg, cél ennek jelentős emelése. Fontos az arra figyelés is, hogy a hazai áruk megjelenésekor azok időben váltsák az import terményeket” – emelte ki Mártonffy Béla, a NAK Országos Kertészeti és Beszállítóipari Osztályának elnöke.

„A SPAR Magyarország és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara között hosszú évek óta kiváló a viszony. Partnerségünk alapja a bizalom, mely megannyi közös, a magyar agráriumot támogató aktivitásban öltött testet az elmúlt időszakban. Támogatói voltunk a Magyarok Kenyere programnak, partnerként részt vettünk a magyar föld legjavát népszerűsítő dinnye, alma és gomba fogyasztását ösztönző kampányokban és tagjai vagyunk a NAK által indított szakmai-operatív munkacsoportoknak is, melyek által együtt tudjuk formálni a jövőt, középpontban tartva a magyar gazdák érdekeit. A SPAR közel harmincéves hazai működése során sokat tett a hazai beszállítók sikeréért. Jelen pillanatban 90% feletti arányban szerezzük be itthon a polcainkra kerülő élelmiszer termékeket, melyre nagyon büszkék vagyunk. Azonban sok munka áll még előttünk, melynek kulcsa a kiegyensúlyozott együttműködés. ” – mondta Heiszler Gabriella, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója.A kamara folyamatosan egyeztet a kiskereskedelmi áruházláncokkal, ennek volt újabb mérföldköve a hazánkban több mint 500 üzlettel rendelkező, közel 13 ezer dolgozót foglalkoztató SPAR vezetőivel való személyes konzultáció. Az áruházlánc a jövőben nyitott arra, hogy különféle termékcsoportokkal kapcsolatban – együttműködve a kamarával – termelői-előállítói fórumokat tartson. A már meglévő és a potenciális beszállítók, a megrendelő és a fogyasztók számára is jelentős árbeli és minőségi, szervezési előnyökkel járhat a rövid ellátási láncban együttműködés, a minél közvetlenebb kapcsolat. Ahogy a termeltetési megállapodások tervezhetőbbé, hatékonyabbá tehetik a munkát: az áruházláncok egyenletes, meghatározott minőséget várnak el, amihez kiszámíthatóságot és biztos piacot kínálnak. Fontos az ellenőrzött, auditálható forrásból származó, jó minőségű áru, valamint az, hogy a lehető legfrissebben jussanak el a termékek a vásárlókhoz.