Nyilvános részvényaukció után kategóriaváltást tervez a tőzsdén az OTT-ONE Nyrt.

Nyilvános tőzsdei aukción 3 millió darab részvényét tervezi értékesíteni az OTT-ONE Nyrt., a tranzakcióra várhatóan idén ősszel kerül sor, középtávon pedig a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriájába szeretne kerülni a jelenleg a standard kategóriában jegyzett társaság.

Májer Bálint, az OTT-ONE Nyrt. vezérigazgatója sajtóbeszélgetésen pénteken Budapesten elmondta: az aukcióra a társaság legnagyobb részvényese, az iSRV Szolgáltató Zrt. biztosítja a részvényeket egy részvénykölcsön-ügylet keretében, kamat és haszon nélkül. A kölcsönügyletre vonatkozó szerződést az OTT-ONE Nyrt. június 11-én megkötötte az iSRV Zrt-vel.

A BÉT honlapján közzétett tájékoztatás szerint a tőzsdei aukción értékesített részvényeket az OTT-ONE Nyrt. olyan módon fogja visszaadni, hogy az aukciót követően zártkörű alaptőke-emelés során új részvényeket bocsát ki az iSRV Zrt. részére. Az aukciós ajánlattétel alsó határát az aukciót megelőző napon, az akkori árfolyam, illetve a piaci környezet figyelembevételével állapítják majd meg, de az ár nem lehet kevesebb részvényenként 250 forintnál.



A vezérigazgató közlése szerint a nyilvános tranzakcióból befolyt forrásból az OTT-ONE a jövőbeni növekedési terveit kívánja finanszírozni. Amennyiben pedig az aukció során minimum 100 millió forint összegben jegyeznek részvényt a befektetők, úgy teljesül a prémium kategóriába lépés egyetlen, eddig még nem teljesített feltétele is – tette hozzá. Jelezte azt is, hogy az OTT-ONE csak a standard kategóriában való működésből levont tapasztalatokat követően fogja kérvényezni a törzsrészvények átsorolását a prémium kategóriába.Májer Bálint elmondta: dinamikus növekedés mellett az OTT-ONE árbevétele 2016 óta megduplázódott, adózott eredménye háromszorosára nőtt 2018-ra. Tavaly a cég eddigi legjobb eredményét érte el: 1,7 milliárd forintra nőtt az árbevétele az előző évi 1,15 milliárd forint után. Az adózott nyeresége több mint 90 százalékos emelkedéssel 215 millió forint lett 2018-ban. Az árbevétel több mint fele export értékesítésből származik.Elmondta azt is, hogy a cég videostreaming szolgáltatást fejleszt és üzemeltet, egyebek közt a Telenorral, a Sony leányvállalatával, a Columbia Pictures-szel és a TV2-vel áll üzleti kapcsolatban. Emellett a blockchain alapú high-tech biztonságtechnikai fejlesztések, valamint a biometrikus azonosítás tartoznak a tevékenységei közé. Az élő videostreaming szolgáltatás területén jelentős tudást halmozott fel a cég.Kósa Gábor, az iSRV Zrt. tulajdonosa, az OTT-ONE Nyrt. főrészvényese arról tájékoztatott, hogy a cégek a nemzetközi piacra lépést együtt tudják megvalósítani. Jelenleg 7 országban van pályázatuk folyamatban, ahol a Telenoréhoz hasonló tendereken indulnak. Az iSRV állami támogatással fejlesztett e-learning oktatási platformját a jövőben közösen fejlesztik, és értékesítik. A platform számos területen használható, vállalati képzésben, felnőttoktatásban. Közlése szerint ez az OTT-ONE egyik fő exportterméke lehet. Biztonságtechnikai újításaik között említette ismert referenciájukat, a Fradi stadionjának vénaszkenner-technológiáját. A blokkláncokkal is foglalkoznak, ami az adatbiztonságban fontos elem, idén blockchain-alapú dokumentumkezelő rendszert terveznek kifejleszteni.Májer Bálint kitért arra is, hogy 120-150 magasan képzett mérnök dolgozik a cégnek, a létszám projektenként változhat. Az idei bevételi terveikről annyit mondott, hogy stabil a növekedés, részletesebb előrejelzést augusztus elején fognak közzétenni.(MTI)