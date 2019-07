Van 600 ezres eladós fizetési ajánlat is (persze, bruttóban). Néhányan lepipálják Aldiékat. Az életkor már nem számít annyira, jöhetnek a korosabbak is a boltba. Azért ha nincs is akkora gáz, mint a szakszervezet mondja, messze nem rózsás az eladóhelyzet a boltos világban. Boltos bér látlelet most apróból.

Nyáron persze hogy jobban kell az eladó, pénztáros, árufeltöltő a boltokban, hiszen menne szabadságra a dolgozó onnan is, és például kinyitnak a szezonos boltok. Azért akkora gáz nincs, hogy be kellene boltot zárni, de nyilván sokkal nehezebb, mint februárban, vagy októberben. Szaporázzák is az álláshirdetéseket a boltosok is. Július első felében járunk, éppen borongósabb az időjárás, lehet boltozni, a strand ilyentájt kevésbé vonzó.

Az elmúlt években – akkor is volt munkaerőhiány – nyáron a statisztika szerint nem esett a létszám nagyot a boltokban nyáron, és azért például jöttek szép számban a diákmunkások. Vannak boltok, amelyeket ők visznek nyáron, például Balaton parton, nagy láncnál. a nemzetgazdasági átlagnál ugyanakkor kisebbek a boltos bérek más szakterületekhez képest, de nem csak nyáron, hanem az év minden napján.

De hát tény, ami tény, ezerrel keresik az eladókat. Most az apróhirdetések között vadászgattunk, kik is hiányoznak legjobban a boltból. A céges honlapokon egyébként nem csillapodott az eladókeresési láz, de hát az apró az apró, itt jobban kitárulkoznak a boltosok, kiket is akarnak a pult mögött látni.

Például a szezonos boltban többet kell adni, ez azért kitűnik, a vásárlók szerint az árakból is látszik ez. Van, aki úgy hirdet, hogy fiatal, vagy idősebb munkatársat egyaránt szívesen fogad. A ruházati boltban természetesen kell a csinos megjelenés. Van, ahol a jó kedély, pozitív életfelfogás az igény, az ajánlott fizetéstől nyilván sok függ, tesszük ehhez hozzá. Van, aki a “nincs” szót nem ismerő munkatársat keresi. Csak nehogy a fizu kifizetésekor derüljön ki, miről is lehet szó. A sofőr legyen a józan életmód híve, ezt persze sem a rendőr, sem a vásárló nem bánja. És az sem baj, ha sokat mosolyogsz.

Van 600 ezres eladós fizuajánlat is, többen pedig lepipáljál Aldiékat

Szokásunk szerint a véletlenszerűen kiválasztott bolti eladókat kereső hirdetésekből kitűnik, hogy azért jó nagy a szórás a boltos fizetések között. A statisztika rideg 244 ezer forintos átlaga mögött akad takargatni, vagy mutogatni való bőven. Azért az kitűnik az aprókból is, hogy az élelmiszerboltosok jobban fizetnek, főleg a pékségek. A fővárosban magasabbak a boltos bérek, de a Balatonon is vastagabban fognak a ceruzák, amikor a munkaszerződésben a bér részhez érnek.

A hirdetők többsége persze csak annyit mond, hogy “versenyképes” a fizetés, amit ad. Jó néhány esetben homály fedi a különféle pótlékok kérdését, de végül is az álláshirdetéseket böngészőket megragadhatja a feltüntetett kereseti lehetőség, a részletek pedig később – legkésőbb az első fizetés kézhezvételét követően – kiderülnek. Legfeljebb ott a próbaidő.

2019 júliusában az egyik hirdetési portálon ezt láttuk:

boltos eladóbérek, amit ajánlanak élelmiszerbolt Zamárdi 270 Fornetti Pékség Budapest XIII. 285 ruházati bolt Siófok, német nyelvtudással 200 Tesco Budapest III. 240 Szépvölgyi pékség Budapest Örs Vezér tér 391 dohánybolt, lottozó Siófok 250 Újpesti miniabc 300 Levi’s márkabolt Corvin Pláza 230 Spar Market Budapest XVIII. 250 optikai szaküzlet Debrecen 210 dohánybolt Budapest XXII. 190 OMV benzinkút M1/M7 kivezető 235 ajándékbolt Budapest VII., angol nyelvtudással 250 élelmiszerbolt Tatabánya 195 ruházati bolt Szeged 190 prémium élelmiszer üzletlánc Budapest nettó300 élelmiszerbolt Kispest 300+albérlet italdiszkont Veresegyház 250 pékség Újpesti piac 305 élelmiszerbolt Liszt ferenc reptér nettó200 vas-műszaki Tiszafüred 260 Lego Mindörökké játékbolt Budapest VII. 365 élelmiszerbolt Két Briós Budapest IX. 370 eladó Budapest IX. érettségi, angol nyelvtudás 600 ruházati bolt Szombathely 190 élelmiszerbolt Békés 200 műszaki cikk Nyíregyháza 250 ajándékbolt Nagyvásárcsarnok 360 virágkötő Pécs 195- KSH átlag 244 Forrás: Jófogás, céges honlapok, kereset: havi bruttó, KSH átlag: 2019. április, négy főnél nagyobb boltos vállalkozások fizikai dolgozói

Ja, hogy mi is van a statisztikában:

bér 2019/2018 létszám 2019/2018 boltos eladók 244 ezer forint 112,2% 151 ezer fő 101,7% nemzetgazdaság fizikai dolgozók 272 ezer forint 99,9% 1,7 millió fő 114,7% boltok elmaradása – 28 ezer forint KSH, 2019 április, eladók: fizikai dolgozók, bér: havi bruttó átlagkereset, négy főnél nagyobb vállalkozások

(blokkk.com)