NyÃ¡rigumi akciÃ³k tÃ©len?

Vannak olyan weboldalak (mint például a gumidirekt.hu), ahol még a téli időszak alatt is élhet az akciós nyárigumik lehetőségével. A nyári gumik kiválasztása nem a legegyszerűbb feladat, de a weboldalon ebben is segítséget nyújtanak egy igen egyszerűen kezelhető kereső segítségével. A legfontosabb szempont a nyári abroncsok kapcsán, hogy a méret meghatározás pontos legyen. Minden esetben a gyártók határozzák meg, hogy egy-egy autóhoz milyen abroncsot kell használni. Ez függ a gépjármű típusától, a kiviteltől és a felszereltségétől is. A gyártók ajánlását érdemes szem előtt tartani, ha abroncsot vásárolunk. A keréknyomás táblázatban a gyártók feltüntetik ezeket a paramétereket, így a gépjármű tulajdonosoknak is könnyen hozzáférhető helyen van. A keréknyomás táblázatot a vezető oldali ajtónál találjuk meg az ajtóoszlopra felragasztva. A gumidirekt oldalán feltüntetésre kerültek az autótípusok szerinti méretek, de a gyártó által ajánlott a mérvadó.

Még javában tart a tél, de nem árt, ha már most nyitott szemmel járunk és még most ellenőrizzük vagy ellenőriztetjük nyári abroncsainkat, hogy erre a szezonra még tökéletes állapotban vannak-e. Ha úgy érzékeljük, hogy nem vagy a szakember ezt megerősíti, akkor akciós áron már most meg lehet vásárolni az új szettet. Nem érdemes halogatni a vásárlást, hiszen úgyis szükség van az új abroncsra. Amint a hőmérséklet tartósan 7 Celsius fok felé emelkedik máris el lehet végezni az abroncsok lecserélését. A gumis műhelyekben az időszak első felében nem szükséges sorban állni. Nagyon sokan halogatják az utolsó pillanatra a cseréket, mi ne tegyünk így.

A nyári abroncsokat 1,6 mm, míg a teherautó abroncsokat 3 mm profilmélységig lehet használni. Ez alatt a profilmélység nem elfogadható és nem is ajánlott. A saját, utastársaink és minden a közlekedésben résztvevő számára biztonságosabb, ha időben gondoskodunk az abroncs cseréről. Vizes útfelületen a kopott nyári abroncsok dupla fékutat produkálnak. A kopott abroncs profilmélysége már nem képes úgy elvezetni a vizet ahogy szükséges, így a balesetek száma is megnőhet.