Növelné részesedését a Coca-Cola HBC a magyar kávépiac prémium szegmensében

Jövő májusra 20 százalékra növelné piaci részesedését a Coca-Cola HBC Magyarország a magyar kávépiac prémium szegmensében a Costa Coffee-val történt bővülésével – mondta Vajda Márton, a Coca-Cola HBC Magyarország kávé és prémium alkohol portfólió vezetője kedden sajtótájékoztatón, Budapesten.

Prodromos Nikolaidis, a 28 országban jelen lévú Coca-Cola HBC csoport kávé igazgatója online prezentációjában ismertette, hogy a The Coca-Cola Company anyavállalat tavaly 4,9 milliárd dollárért vásárolta meg a Costa Coffee-t. A kávét Magyarországon a Coca-Cola egyik legnagyobb palackozó partnere, a 28 országban jelenlévő Coca-Cola HBC értékesíti.

A vállalatcsoport 28 piacán a kávéforgalom összességében eléri a 35 milliárd eurót, Magyarország pedig kulcsfontosságú a kávépiac, kifejezetten biztató trendekkel – fűzte hozzá.

Vajda Márton elmondta, hogy terveik szerint az első években a volumen és árbevétel valamivel több mint kétharmada érkezik majd a kiskereskedelemből, míg a szálloda, étterem, vendéglátóipar (HoReCa) szektor és a munkahelyi kávézás adja a forgalom 30 százalékát. Több mint 1200 értékesítési ponton és több mint 200 vendéglátóegységben jelennének meg az idén.



Megjegyezte, hogy Magyarországon a Nielsen tavaly júliusban készített felmérése szerint a kiskereskedelmi kávépiac éves szinten 6,4 százalékkal, 63 milliárd forintra bővült, az azt megelőző évben 59 milliárd forintot tett ki.A felnőtt magyar lakosság 85 százaléka kávézik, naponta átlagosan 2,7 csészényit. A kávéivók 91 százaléka nap mint nap iszik otthon kávét, 53 százalékuk pedig napi szinten kávézott a munkahelyén is a járvány előtti időszakban.Kitért arra is, hogy a dunaharaszti székhelyű, Magyarországon két palackozóüzemet működtető vállalat mintegy 1100 dolgozót foglalkoztat, teljes tevékenysége során pedig közel 13 ezer embernek biztosít munkát. A Coca-Cola HBC Magyarország eddig 120 milliárd forintot fektetett be az országban. A társaság az egyik legjelentősebb magyar élelmiszer-feldolgozó, termékeit 26 országba exportálja évente 21,3 milliárd forint értékben.A Coca-Cola HBC Magyarország Kft. a 600 millió fogyasztót kiszolgáló és 28 országot átfogó Coca-Cola HBC AG csoport tagja. A Coca-Cola HBC Magyarország tavalyi árbevétele 138 milliárd forint volt, 2018-ben 131 milliárd forintot ért el.(MTI)