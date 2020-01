NÅ‘tt az Ãºj Ã©s a hasznÃ¡lt autÃ³k piaca tavaly

Tavaly 15,6 százalékos emelkedéssel 10 éves rekordot jelentő, 157 906-ra nőtt az új autók piaca az előző évhez képest, a használt autók adásvétele pedig 6,1 százalékkal több, 810 920 tranzakcióval járt a Datahouse Kft. adatai szerint – közölte a Használtautó.hu hétfőn az MTI-vel.

Kis mértékben visszaesett az import: míg tavalyelőtt 158 790, addig 2019-ben, 1,5 százalékos csökkenéssel, 156 475 autó érkezett Magyarországra. A behozott autók csaknem 60 százaléka 10 évesnél idősebb, így nagy részük ráadásul csupán legfeljebb Euro 4-es emissziós normájú.A 2019-es év azonban nemcsak az import kis mértékű visszaesése miatt bizonyult trendfordulónak: 2012 után először ismét az új autók piaca adta a jelentősebb volument, bár előnye még mindig szerény, és messze elmarad attól, ami a 14,2 éves átlagos életkorú hazai autópark fiatalodásához szükséges lenne.Katona Mátyás, a Használtautó.hu szakértője a közleményben kiemeli: míg korábban a középkategóriás modellek álltak a népszerűségi lista élén, ma már a kompakt, alsó-középkategóriás modellek adják a használtan behozott autók javát.A Datahouse Kft. adatai alapján a legnépszerűbb import modell az Opel Astra volt, azt követte a Ford Focus, majd a Volkswagen Golf, a negyedik helyen a Volkswagen Passat, az ötödiken pedig az Audi A4 állt tavaly.Ahogyan az új autók piacán, úgy a használtak importjánál is alapvetően stagnálás várható az idén, ám ez a piac még kényesebb a világpiaci változásokra. Serkenthetik a külföldi emissziós korlátozások keltette áresések, de visszavetheti a forint árfolyamának változása és az is, ha esetleg hazai emissziós szigorítást vezetnek be – fűzte hozzá a szakértő.(MTI)