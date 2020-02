NÅ‘tt az NN csoport negyedÃ©ves Ã©s Ã©ves mÅ±kÃ¶dÃ©si eredmÃ©nye

Nőtt a holland NN csoport működési eredménye a tavalyi utolsó negyedévben és a tavalyi év egészében.

A cég honlapján csütörtökön közzétett adatok szerint a működési eredmény éves összevetésben 24,9 százalékkal, 428 millió euróra emelkedett a december végével záródott három hónapban. A tavalyi egész évi működési eredmény 10,3 százalékkal, 1,794 milliárd euróra nőtt.

A negyedéves adózott eredmény 329 millió euró volt, szemben az egy évvel korábbi 533 millió euró veszteséggel. A tavalyi profit 75,7 százalékkal, 1,962 milliárd euróra emelkedett a 2018. évi 1,117 milliárd euróról.

Az NN tőkehelyzetét mutató Solvency II ráta 218 százalékra javult a tavalyi negyedik negyedév végén a negyedévvel korábbi 217 százalékról. A mutató 2018 utolsó negyedévének végén magasabb, 230 százalék volt.



A legnagyobb holland biztosító csütörtökön 250 millió euró részvényvisszavásárlási program beindítását is bejelentette.2014-ben az NN csoport függetlenné vált az ING csoporttól. Az NN csoport vállalatai világszerte 2015-ben vezették be az NN márkanevet. Ebben az évben a magyarországi ING Biztosító is visszatért az NN névhez, működését azóta NN Biztosító név alatt folytatja.(MTI)