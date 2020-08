Nőtt a boltos vásárlás júliusban is. Némileg nagyobb ütemben, mint előtte júniusban, júliusban már 1-1,5%-kal. A nagyobb élelmiszerboltokban 10%-kal többet költöttünk, iparcikkekből, üzemanyagból viszont kevesebbet. A webáruházak szokás szerint több bevételt könyvelhettek el.

A KSH heti villám adatközlése (heti monitorja) szerint júliusban 3,4%-kal több pénzt hagytunk a boltok pénztáraiban, mint egy évvel korábban. Ebben az adatban (online kasszaadatok) a webáruházak piaca nincs benne, de a többi csatorna az igen. Ez mindenképpen kedvező adat, hiszen egy hónappal korábban, júniusra a heti monitor 1%-os csökkenést mutatott az online kasszaadatok alapján, a végleges havi mutatóval viszont – igaz halovány, de – már 0,8%-os volumen (mennyiségi, árváltozásokat kiszűrő) növekedést lehetett elkönyvelni. A webáruházak 37%-kal növekedtek június hónapban, az ugyanis hozzájött még.

Ebben szerepet játszott, hogy számos területén a gazdaságban a június-július hónapokban megindult a kilábalás, bár sokan még a gödörben maradtak, de feljebb tudtak kapaszkodni. Ez azért javított az áprilisi mélyponthoz képest a foglalkoztatáson is, ami némileg vastagabb hó végi borítékokat is jelentett. A különféle támogatások is javították a cégek és a családok költségvetését. És inkább a Balatonon nyaraltunk, így nem a külföldiek, hanem mi álltunk sorba a tóparti boltokban (a maszk fürdőruhával egész mutatós öltözet is tud lenni, kár, hogy akadnak, akik az orrukat már nem takarják el).

élelmiszer vegyes élelmiszer szakboltok üzemanyag iparcikkek web összesen 397 127 151 364 82 1.121 KSH, heti monitor, 2020 júliusról, érték: milliárd forint, folyóáras, számított, web esetében becsült adat,

Kiszámoltuk, amit lehetett. Az úgynevezett élelmiszer jellegű vegyes boltokban (ezek a nagyobb élelmiszeres boltok) 10%-kal ugrott meg a költekezés, ami a drágulás átlagos ütemét is nézve még hagyott egy mennyiségi, volumen növekedést is. A különféle iparcikkes boltok többségénél még esett a forgalom az előző évhez képest, de már kisebb mértékben, mint korábban. A gyógyszervásárlás pedig még emelkedett is 5%-kal. Mindezzel együtt a következő kép rajzolódik ki (a webáruházaknál 35%-os, a járványidőszak előtti növekedést feltételezve):

Egy hónappal korábban, 2020 júniusában a teljes bolti kiskereskedelemben 2,3%-os folyóáras növekedése mellett a volumen változás (kiigazítatlan volumenindex) 0,8% volt (más drágulási ütemmel számol a statisztika a boltos körben, mint a teljes inflációs kosár).



2020 első félév június július folyóár 5.898 1.048 1.121 változás +1,3% +0,8% 1-1,5% KSH, érték: milliárd forint, változás: kiigazítatlan volumenindex, előző év azonos időszakához képest, július: becslés

Így, mivel azért júliusban összességében nagyobb volt a drágulás üteme, mint egy hónappal korábban, júniusban, a most előzetesen jelzett pénztárgép adatok és a becsült webáruházas forgalom nyomán 1-1,5% körüli növekedés jelezhető előre a július hónapról:

