Nő az igény az idei TBB.Connecten is bemutatkozó megújuló energia megoldások iránt Európában

Dacára a koronavírus-járvány hatásainak, a fenntartható energetikai megoldások iránti érdeklődés felfutását várja az európai nagyvállalatok többsége az ipari szektorban a következő egy-másfél évben – derül ki az EIT InnoEnergy legfrissebb kutatásából, amelynek eredményei a 2020. nyarán, az európai energia szektorban tevékenykedő kétszáz vállalat, befektető megkérdezésén alapulnak. Idén az EIT InnoEnergy által szervezett, online platformon megvalósuló TBB.Connect eseményen szintén az úttörő technológiák állnak a középpontban, és a novemberi rendezvény alkalmat teremt arra, hogy minden korábbinál szélesebb körben serkentse a piaci szereplők közti kapcsolatfelvételeket, az üzleti, tudományos célú együttműködések létrejöttét főleg az ipar, a fejlesztők és az oktatási oldal képviselői között.

Az EIT InnoEnergy kutatásába bevont válaszadók 78 százaléka számára a legfontosabb cél a megfelelő finanszírozási háttér és a számukra releváns befektetések feltérképezése a megújuló energetikai projektek kapcsán. Emellett a megkérdezettek 49 százaléka szerint kiemelt szerepet kell szánni az ügyfelek felkészítésére is, hogy az új technológiák iránt nyitottá váljanak. Továbbá a 37 százalékuk úgy látja, hogy a kutatás-fejlesztés területét érintő partneri kapcsolatok kiépítésére is érdemes hangsúlyt fektetni a fenntarthatósági célkitűzések elérése érdekében. A felmérés rámutat arra is, hogy a kutatásba bevont vállalatok, befektetők főként három területen, az energiatárolás, az energiahatékonyság és megújuló energia megoldások terén tapasztalatokat szerzett szakemberek felértékelődésével számolnak a munkaerőpiacon. A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy a válaszadók 45 százaléka nem tart különösebben attól, hogy a jövőben gondolt jelentene számukra a toborzás. Velük ellentétben kisebbségben maradtak azok (36 százalék), akik szerint nehézségekbe fog ütközni az elkövetkező időszakban a megfelelő képességekkel, képzetséggel rendelkező munkavállalók megtalálása az említett három energetikai területen.

A megújuló energetikai megoldások kapják a főszerepet az első virtuális The Business Booster eseményen, a TBB.Coonecten is, amit az EIT InnoEnergy november 4-én és 5-én tart meg. Ezen számtalan, fenntartható technológiai, illetve üzleti megoldásokon dolgozó előadó kap bemutatkozási lehetőséget kezdve Emmanuel Lagarrigue-tól, a Schneider Electric innovációs vezérigazgatótól, Giles Dicksonon, a WindEurope vezérigazgatóján át egészen Michael E. Webberg, az ENGIE tudományos és technológiai igazgatójáig.

A TBB.Connecten magyar részről az EIT InnoEnergy PowerUp versenyének 2017-es győztese, a HeatVentors vezetőinek előadása is hallható lesz. A hőtárolást forradalmasító startup HeatTank elnevezésű fejlesztésének a legnagyobb előnye az, hogy közel kilencven százalékkal kisebb tárolókban tudják ugyanazt megoldani, mint ami a vizes tárolókhoz kell, jelentős költségeket megspórolva. Ráadásul a fázisváltós megoldásuknak köszönhetően mínusz 100 Celsius-foktól akár 600 Celsius-fokig képesek vele hőenergiát eltárolni. A HeatTank másik előnye a hatékonyság. A kisebb méret gyorsabb megtérüléssel jár, ami világszerte felkeltette az energiaipari beruházók figyelmét a magyar vállalkozás iránt.

A TBB. COnnect részletes programja ezen az oldalon érhető el.