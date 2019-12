Nő a cégek érdeklődése a tartós bérleti konstrukció iránt egy felmérés szerint

Csökkent a készpénzes finanszírozás népszerűsége, és újra nő a vállalkozások érdeklődése a tartós bérleti konstrukció iránt – derül ki a Rentasystem hatodszor elvégzett felméréséből, amelynek összefoglalóját hétfőn juttatták el az MTI-hez.

A megkérdezett vállalatvezetők 63 százaléka úgy gondolja, hogy stagnálni fog 2020-ban IT beruházásuk, 36 százalékuk szeretne kisebb vagy jelentős fejlesztéseket. A korábbi évekhez hasonlóan főként munkaállomásra és szerverre (21 százalék), informatikai biztonságra (13 százalék), illetve mobileszközökre (12 százalék) költenek a cégvezetők.

Tavaly a megkérdezett nagyvállalatok 12 százaléka válaszolta azt, hogy tervez autóflotta-fejlesztést, ez az érték idén sem változott. A cégvezetők továbbra is nyitottak az autóflotta és az egyéb gépi berendezések esetében finanszírozói közreműködés igénybevételére.

Tavaly a megkérdezettek 70 százaléka készpénzzel kívánta leginkább finanszírozni IT eszközeinek beszerzéseit, idén már csak a vállalatok 46 százaléka gondolja úgy, hogy ez a legjobb finanszírozási forma.

Autóbeszerzés esetén már csak a megkérdezettek 30 százaléka részesíti előnyben a készpénzes finanszírozást, 16 százalék a lízinget, 10 százalék pedig a tartós bérletet választaná.



Magyarországon továbbra is kevesebben gondolnak a tartós bérletre, mint a fejlettebb európai országokban. A cégvezetők 40 százalékának nincs teljes körű információja a tartós bérletről, 33 százalékuk egyáltalán nem tájékozott az informatikai tartós bérlet kapcsán, és a megkérdezetteknek csak 27 százaléka van tisztában a fontos tudnivalókkal.A felmérés szerint csak a cégek 17,8 százaléka tudta, hogy mezőgazdasági és építőipari gépeket, valamint szoftvereket is lehet tartósan bérelni, és 13,9 százaléka vélte úgy, hogy robottechnológiai eszközök operatív lízingje is lehetséges. Ennél is kevesebben tudták, hogy akár orvosi eszközöket, valamint LED világítástechnikai eszközöket is lehet bérelni.A kutatást a SzondaPhone Kft. készítette idén novemberben, 120 fős, telefonos megkérdezéssel, kkv és nagyvállalati vezetők körében. A megkérdezett cégek 45 százaléka az ipar, 42 százaléka a szolgáltatás, 6 százaléka a mezőgazdasági szektorban tevékenykedő vállalat.(MTI)