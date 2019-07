NMHH-felmérés: némileg csökkent a rádióhallgatók száma

Egy év alatt öt százalékponttal csökkent Magyarországon azoknak a száma, akik szinte mindennap hallgatnak rádiót – derült ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) felméréséből.

A NMHH kommunikációs igazgatósága az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében azt írta: a felmérés szerint 2017-ben a a 14 év felettiek 42 százaléka, 2018-ban 37 százaléka rádiózott rendszeresen.

Akik továbbra is rádióznak, azok egyre több időt töltenek ezzel a tevékenységgel. Egy év alatt jelentősen megnőtt – 31 százalékról 38 százalékra – azoknak az aránya, akik három vagy több órát is rádióznak egy nap – tudatták.

Az NMHH felmérése szerint az elmúlt évtizedben némileg hullámzott a rádióhallgatók aránya, tavaly azonban csökkenést mutatott: 2017-ben még a 14 év felettiek háromnegyede mondta, hogy ha elvétve is, de szokott rádiót hallgatni, de 2018 végén már csak tízből heten rádióztak legalább időnként, ez mintegy hatmillió embert jelent – olvasható.



A legtöbben – 48 százalék – a zenét játszó rádióadókat szeretik a legjobban, az egyénileg összeállított tartalmakat a megkérdezettek ötöde preferálja, a beszélgetős rádióműsorokat pedig csak minden tizedik ember említette.Minél fiatalabb a hallgató, annál inkább a saját szerkesztésű, összeválogatott tartalom felé tolódik a fogyasztása.A 30 és 60 év közöttiek leginkább – 58 százalékban – zenés rádióadásokat szeretnek hallgatni, míg a beszélgetős műsorokat jobban kedvelik az idősebb, nyugdíjas emberek – a többi korcsoportnál nagyobb arányban (30 százalék) -, illetve a nők, bár negyvenéves kor felett már annyira erős a generációs hatás, hogy a nemek közötti eltérés eltűnik.Az idősek negyede nem hallgat semmit (24 százalék). A fiatalok a saját, általában mobiltelefonra vagy pendrive-ra mentett zenegyűjteményüket (22 százalék), az online rádió- és zenehallgatást (9 százalék), valamint a saját cd-, lemez-, kazettagyűjteményt (7 százalék) sokkal jobban szeretik hallgatni, mint ahányan a többi korcsoportban említették ezeket.A harminc alattiaknál 2017-ben még nagyjából tízből heten hallgattak rádiót legalább néha, 2018-ban viszont csak felük. Minden negyedik helyett mostanra már csak minden hetedik 30 év alatti hallgat rádióműsort nap mint nap. A rádiózással töltött idő hossza a fiataloknál nem csökkent érdemben.A 20 évesnél fiatalabbak már elhanyagolható mértékben rádióznak: alig felük mondta, hogy legalább nagy ritkán hallgat rádiót, és mindössze 1 százalékuk rádiózik naponta – olvasható.A felmérés szerint azoknak a többsége, akik az interneten kezdtek el zenét vagy beszélgetéseket hallgatni, már kisebb mértékben hallgatnak hagyományos rádiót, vagy akár teljesen fel is hagytak vele.Az NMHH tíz éve végez nagymintás, országosan reprezentatív felméréseket azért, hogy jobban megismerje és megértse az elektronikus hírközlési szektor helyzetét, a fogyasztók szokásait, véleményét és problémáit. A két legutóbbi felmérést 2018 őszén és decemberében végezték, az egyik a magyarországi háztartásokat, a másik a 16 éves és idősebb hazai internetezőket vizsgálta – olvasható a közleményben.(MTI)