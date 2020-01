Az eddigi adatok szerint nincs Magyarországon koronavírussal fertőzött beteg, a védekezéshez szükséges minden eszköz rendelkezésre áll és a tisztifőorvos azonnal akciótervet készít – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón. Gulyás Gergely kérdésre közölte azt is, hogy szükség esetén, a vírus terjedésétől függően tudomása szerint a napokban leállíthatják a Kína és Magyarország közötti repülőjáratokat.

A miniszter elmondta, a kormány szerdai ülésén meghallgatta a koronavírusról az országos tisztifőorvost, akit felhatalmazott a védekezés irányítására, illetve azt várják tőle és a szaktárcától, hogy azonnal készítsen akciótervet. A magyar egészségügyi intézményrendszer felkészült arra, hogy felvegye a betegséggel szembeni küzdelmet – hangsúlyozta.

Ismertetése szerint Magyarországon ha felmerül a koronavírus gyanúja, soron kívüli laboratóriumi vizsgálatot rendelnek el.

A tisztifőorvos életbe léptette a vírus elleni védekezésben követendő protokollt, ezért történt az, hogy szerdán a határon megállítottak egy Prágából érkező, kínaiakat szállító buszt, és megmérték az utasok testhőmérsékletét – tette hozzá.

Közölte azt is, hogy repülőtereken és az érzékeny belépési pontokon további technikai eszközök felszerelése várható, hogy kiszűrjék az országba lázasan érkezőket.

Gulyás Gergely közölte, ha a betegség gyanúja felmerül, akkor az érintettnek karaténban kell megvárnia a vizsgálat eredményét, és az országba történő belépés meg is tagadható.

A miniszter beszámolt arról, hogy az Egészségügyi Világszervezet január 30-i adatai szerint világszerte 7 711-en fertőződtek meg a vírussal és 170-en haltak meg, a legnagyobb mértékben továbbra is Kínát érinti a vírus. Európában a helyzet lényegesen jobb: Franciaországból négy, Németországból szintén négy, míg Finnországból egy laboratóriumi vizsgálatokkal megerősített esetet jelentettek – közölte.



Megerősítette azt is, hét magyar jelezte, hogy soron kívül haza szeretne jönni Kínából. A térségben tartózkodó állampolgárok egészségesek – közölte, hozzátéve: a külügyminisztérium egyeztet arról, mi tud tenni az ő érdekükben.Gulyás Gergely elmondta, a pekingi magyar nagykövetség folyamatos kapcsolatban van a kínai külügyminisztériummal és az érintett térség külügyi irodáival. Azt mondta, a konzuli szolgálat folyamatos ügyeletet tart.Kérdésre válaszolva közölte, hogy a franciáktól szóbeli ígéret van arra, hogy azt a hét magyart, aki haza szeretne jönni Kínából, elhozzák. Megjegyezte, a franciák jó eséllyel bejutnak Kínába, így mindenki az ő gépükön akar helyet foglalni. Vagyis ha ez a megoldás nem sikerül, akkor Magyarország saját erőből kihozza onnan a hét magyart, a honvédségnek van erre kapacitása, ha szükséges katonai géppel ki lehet hozni őket – magyarázta.A miniszter óvott a rémhírterjesztéstől, mondván az közveszéllyel fenyegetésnek minősül és büntetendő. Az elmúlt napokban voltak olyan álhírek és rémhírek jelentek meg, amelyek nem feleltek meg a valóságnak – részletezte.Azt mondta, a külügyminiszter kapta meg azt a feladatot, hogy mérje fel, milyen hatással jár a járvány a gazdasági kapcsolatokra, a turizmusra.Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely rögzítette: a kormány nem támogatja a dugódíj bevezetését, ha a főváros be akarja vezetni, akkor javasoljon törvénymódosítást. Jelezte: február közepén ülésezik a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa.Kérdezték a DK-s Niedermüller Péter VII. kerületi polgármester kijelentéséről. Gulyás Gergely szélsőségesnek és egyértelműen rasszistának ítélete a polgármester szavait. Elmondta, Európa már maga mögött hagyta a szélsőséges eszméket, jó lenne, ha bármilyen szélsőséges párt és a DK is maga mögött hagyná azt. Úgy fogalmazott, ha a DK demokratikus párt lenne, már elköszönt volna a polgármestertől. Hozzátette, ha tud, elmegy a csütörtök esti tüntetésre, de ha nem lesz jelen, annak csak időbeli akadálya lesz.Volt kérdés arról, hogy Győr hétvégén megválasztott Fidesz-KDNP-s polgármestere, Dézsi Csaba András ígéretet kapott arra, hogy kardiológusként is folytathatja tevékenységét és tervezik-e a vonatkozó törvény módosítását, amely ezt tiltja. Gulyás Gergely közölte, azt javasolja, hogy az Országgyűlés vitassa meg, érdemes-e kivételt tenni, hogy a polgármesterek kereső vagy nem kereső tevékenységként orvosként is dolgozhassanak.Gulyás Gergely kérdésre azt ígérte, hogy pénteken nyilvánosságra hozzák az átdolgozott Nemzeti alaptantervet. Egy másik kérdésre közölte azt is, úgy tudja, hogy rendben működik a hatéves kortól kötelező beiskolázás új rendszere, akik mentesítést kértek, a legtöbb esetben megkapták. Kitért arra, hogy a kormány azt az “álszent” gyakorlatot akarta megszüntetni, hogy hivatalosan az óvoda, valójában azonban a szülő döntött az iskoláztatásról. Hozzátette: a tapasztalatokat le kell szűrni, ha ezek kedvezőek, akkor érdemes a jelenlegi rendszert fenntartani, ha kedvezőtlenek, akkor az ellenkező irányba is el lehet indulni és kizárólag a szülőre bízni a döntést.Kérdezték arról is, hogy a miniszterelnök év elején az egészségügyi intézmények várótermeinek felújításának szükségességéről beszélt. Gulyás Gergely elmondta, az Emberi Erőforrások Minisztériuma elkészítette a részletes felmérést, 140 milliárd forintba kerül a felújítás, amely állami és önkormányzati intézményeket érint.Beszámolt arról is, hogy a Pénzügyminisztérium egyesével tárgyal a nagy beszállítókkal a kórházi adóságokról, a cél az, hogy az indokolt mértékű adósságot fizesse ki az állam.Elmondta, a gazdaságvédelmi akcióterv lépéseiről várhatóan februárban döntenek, a családvédelmi akciótervről azonban csak később, mert az a jövő évet megterhelő költségvetési hatással bír, ezért látni kell, hogyan alakulnak az idei adatok.(MTI)