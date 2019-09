Nézőpont: elfordulnak a baloldaliak Karácsonytól

Karácsony Gergely népszerűsége tovább csökkent, már csak 38 százalékot érne el egy most vasárnapi önkormányzati választáson – közölte a Magyar Nemzetnek készített közvélemény-kutatása alapján a Nézőpont Intézet hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint az október 13-án biztos részvételt ígérő budapestiek 56 százaléka Tarlós Istvánra, a kormánypártok jelöltjére szavazna.

Az intézet közvélemény-kutatása szerint a választásokhoz közeledve tovább nőtt Tarlós István előnye Karácsony Gergellyel szemben: a főpolgármester tábora 3 százalékponttal bővült, míg Karácsony Gergely támogatottsága 40-ről 38 százalékra csökkent. A kormányellenes szavazók egyre kisebb része szavazna Karácsony Gergelyre, szeptember elejéhez képest 68 helyett 63 százalékuk – fűzték hozzá.

Ennek hátterében a Karácsony Gergely őszödi beszédeként emlegetett hangfelvétel állhat – írták. A budapestiek relatív többsége, 46 százaléka szerint a zuglói szocialistáknak köze lehetett a Karácsony Gergely vezette kerület korrupciógyanús ügyeihez – véli az intézet.



A megkérdezettek 33 százaléka gondolja azt, hogy Karácsony Gergely is felelős ezekért az ügyekért, ennek ellenkezőjét pedig csak 25 százalék állítja. Az ellenzéki szavazók 47 százaléka szerint a zuglói szocialistáknak és Karácsony Gergelynek is köze van korrupciós ügyekhez Zuglóban – írták.A Nézőpont szerint nőtt azok aránya is, akik úgy látják, Tarlós István fogja nyerni a választásokat.A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása szeptember 19. és 28. között Budapesten, ezer ember telefonos megkérdezésével készült. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb fővárosi lakosságra nem, kor és iskolai végzettség szerint.(MTI)