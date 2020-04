New Yorkban meghosszabbítják a kijárási korlátozást, több amerikai tagállam megkezdte a mindennapi élet újraindítást

New York államban meghosszabbítják a kijárási korlátozást, több amerikai tagállam megkezdte a mindennapi élet újraindítását hétfőn.

Andrew Cuomo, New York állam kormányzója szokásos napi sajtótájékoztatóján közölte: vasárnap 337 beteg hunyt el a koronavírus kiváltotta Covid-19 betegségben. Úgy fogalmazott: “ez csökkenés, de még mindig tragikusan magas arány”. Az újonnan kórházba szállított betegek száma nem emelkedik, de nem is csökken – közölte.

A kormányzó elmondta: eddig 7500 emberen végezték el az antitest-tesztet, amely 14, 9 százalékban pozitív lett. Az antitest-teszt azt mutatja ki, hogy a vizsgált vérmintában jelen vannak-e a vírus elleni antitestek, vagyis az illető átesett-e a fertőzésen. Cuomo közölte azt is, hogy nagyobb számban lett pozitív a teszt a spanyolajkú és az ázsiai gyökerű amerikaiaknál.



Bejelentette, hogy egyeztetett Donald Trump elnökkel a szövetségi kormányzat által felállított tábori kórházak némelyikének a járvány utáni működtetéséről is. A tervek szerint az állam területén az őszig fennmaradnának ezek a sürgősen kialakított kórházak, arra az esetre, ha a járvány ismét fellángolna, ahogyan azt egyes egészségügyi szakemberek jósolják. “Azzal számolunk, hogy az ősszel ismét előfordulhat a Covid, vagy a Covid és a normális influenza együttes járványa, tehát ezek az átmeneti kórházak elővigyázatosságból az influenza-szezon végéig nyitva maradnak” – szögezte le Cuomo. Hozzáfűzte: a szövetségi kormányzat “fenomenális munkát” végzett.Cuomo közölte: New York államnak nincs elég pénze arra, hogy kifizesse a munkanélküli segélyeket. “Kifogytunk a pénzből, 10-15 milliárd dolláros deficitünk van” – mondta. Egyúttal bejelentette, hogy május 15-e után az állam területén meghosszabbítják a kijárási korlátozásokat, bár ez alól néhány vidék kivétel lehet.Közben az Egyesült Államok több tagállamában megkezdték a mindennapi élet újraindítását. Oklahomában, Georgiában, Dél-Karolinában és Alaszkában hétfőtől ismét nyitva vannak a kisebb üzletek, több tagállamban a jövő hétre tervezik az újranyitást. Colorado kormányzója hétfőn jelentette be, hogy a jövő héttől ismét nyitva lesznek a fodrászatok és a szolgáltatásokkal foglalkozó kisebb üzletek. Tennessee-ben, Mississippiben szintén a jövő héttől indulnak újra a kisebb vállalkozások. Montana kormányzója lehetővé tette, hogy a társadalmi elkülönülés szabályait betartva ugyan, de a templomok már vasárnaptól ismét fogadhassák a híveket.Nyolc, republikánusok vezette tagállamban – Arkansas, Dél-Dakota, Észak-Dakota, Iowa, Nebraska, Oklahoma, Utah és Wyoming államokban – egyébként a járvány idején korábban sem vezettek be kijárási korlátozásokat. Az Egyesült Államokban – a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház adatai szerint – hétfőn délig több mint 968 ezer vírusfertőzöttet regisztráltak és a vírus okozta Covid-19 betegségben több mint 54 ezer amerikai hunyt el. A Fehér Ház bejelentette, hogy hétfőtől nem tartanak napi sajtókonferenciákat.(MTI)