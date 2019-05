Napjainkra a nemzetközi szállítmányozás globális iparággá nőtte ki magát és a nagy számok törvénye alapján sajnos egyre gyakoribbak a problémák, visszaélések, akár csalások is ezen a területen. Hallhatunk például olyan esetekről, amikor a vevő duplán fizet az áruért, a szállítmányozó cég a teljesítés idejére megszűnik, vagy a rakomány károsul, esetleg elveszik útközben. Az ilyen esetek megelőzéséhez érdemes az Europa-Road Kft. -hez hasonló megbízható, évtizedes tapasztalattal és szakértelemmel rendelkező partnert választani a nemzetközi fuvarozás területén. A megfelelő partner mellett azonban van pár kiemelten fontos tényező, melyre érdemes figyelni annak érdekében, hogy elkerüljük a fentiekhez hasonló buktatókat és kellemetlen szituációkat. A továbbiakban ezen tényezőkből mutatunk be néhányat, melyek segítségére lehetnek a visszaélések elkerülésében.

Ismerjük meg alaposan a nemzetközi szállítmányozás alapjait adó a kereskedelmi feltételeket! Az iparág legalapvetőbb szabályait és feltételeit az úgynevezett INCOTERMS szokványban találhatjuk meg. Érdemes tudni, hogy az INCOTERMS szabályrendszere nem jogszabály, így nem is kötelező, csak ajánlásként szolgál az iparágban résztvevő felek számára. Ha alkalmazni szeretnék, a szerződésben a feleknek külön kell rá utalni és a használatáról megegyezni. A legnagyobb előnye, hogy a vevő és az eladó egyaránt ismerik a jogaikat és mindkét fél tudja, mire számíthat, mik a standard szabályok a szerződésükre nézve. Több változata készült az évek során (a legutóbbi 2011 januárjában lépett érvénybe INCOTERMS 2010 néven) úgyhogy konkrétan kell utalni, hogy az adott ügylet során melyik szabályrendszert szeretnénk alkalmazni. Azt azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy az INCOTERMS szabályai nem alkalmazhatók mindenkire, sok esetben testhezálló és az adott szituációtól függő megoldásra kell törekednünk a mindenki számára kedvező eredmény eléréséhez.

Ne adjuk túl könnyen a bizalmunkat! Noha egy szerződéskötés – melyet ideális esetben találkozók sora előz meg – mindig magába foglalja a másik félbe vetet bizalmat, nem szabad a naivitás hibájába esnünk. Ha első alkalommal üzletelünk egy partnerrel, nem árt óvatosnak lennünk, mivel a bizalmat az élethez hasonlóan az üzletben is ki kell érdemelni. Válasszuk a számunkra legkedvezőbb fizetési módszert, és mindig kezeljük kiemelt prioritásként a megfelelő dokumentációt. Biztonságunk érdekében az eredeti hajóraklevelet ne adjuk ki a birtokunkból addig, amíg a fizetés nem teljesült. Sajnos a kifizetés megtörténtéről szóló papír alapú igazolással nagyon könnyű visszaélni, így akkor adjuk csak ki a raklevelet, ha az áru ellenértéke már megérkezett a bankszámlánkra. Bizonyos esetekben érdemes lehet banki segítséget kérni, ezt okmányos meghitelezésnek nevezi a szakzsargon. Ekkor a pénzintézet kiállít egy dokumentumot, mely visszavonhatatlan pénzfizetési garanciaként szolgál a kedvezményezett számára. Ha a kedvezményezett teljesíti a megadott feltételeket (általában az áru feladását igazoló okmányok átadását), a pénzintézet köteles a meghatározott összeget kifizetni.

A visszaélések elkerülése érdekében minden esetben szánjunk időt arra, hogy megbizonyosodjunk a másik fél vállalkozásának valódiságáról. Érdemes felkeresni a cég hivatalos honlapját (aminek a hiánya önmagában nem túl bíztató előjel), vagy akár különböző internetes forrásokból valós véleményeket és értékeléseket gyűjteni. Néhány országban ingyenesen elérhető cégjegyzék is létezik, használjuk ki ezt is bátran! Különös óvatossággal kezeljük a közvetítőket, hiszen ebben az esetben még könnyebb egy hitelesnek tűnő arculatot felépíteni, és eltitkolni egy jogilag nem létező vállalatot. Ha pedig egy teljesen új alapítású céggel lépnénk üzleti kapcsolatba, akár látogatást is kérhetünk a vállalat telephelyére, hogy százszázalékos bizonyossággal meggyőződhessünk az üzlet valódiságáról.

Merjünk válogatni a legmegfelelőbb szállítmányozási partner kiválasztása érdekében! Aki rutinosan mozog a nemzetközi fuvarozás területén, tapasztalatból tudhatja, mennyire fontos megfelelő szállítmányozási partnert választani, hiszen ő biztosíthatja, hogy a rakomány minél gyorsabban, biztonságosabban, és persze a leginkább költségkímélő módon érkezzen a vevőhöz. Sokan esnek azonban abba a hibába, hogy a szolgáltatás árát határozzák meg elsődleges választási szempontként. Ez azonban jelentős kockázatokat rejthet magában, hiszen a magasabb árral az elismertebb vállalatok korábbi pozitív tapasztalatit és az iparágban megszerzett bizalmát fizetjük meg. Érdemes lehet tehát kicsivel többet áldozni egy sokkal biztonságosabb és gördülékenyebb együttműködésért, mintsem hogy az alacsonyabb ár megfizetése után a felmerült károkat is finanszíroznunk kelljen. Kiindulásként a közelünkben is kereshetünk nemzetközi szállítmányozót, fuvarozót vagy vámügynököt. Az interneten számtalan rangsort és partneri véleményt találhatunk, de kifejezetten olyan weboldalak is léteznek, amik összevetik az egyes szállítmányozó cégek szolgáltatásait és minőségét. Ha egy céggel első alkalommal kötünk szerződést és minőségellenőrzést szeretnénk tartani, akkor érdemes személyesen, vagy saját megbízottal képviseltetni magunkat. Ne bízzunk magunkat ilyen esetekben a szállítmányozó megbízottjára vagy ügynökére! Igyekezzünk a legjobb szolgáltatást a legjobb áron megtalálni, hogy az ügylet végére ne legyenek váratlan költségeink.

Tájékozódjunk és tanuljunk! A minket körülvevő világ állandó átalakulásban van, és a nemzetközi kereskedelemmel sincs ez másként. Akár importtal, akár exporttal foglalkozunk, szükséges és elengedhetetlen tisztában lennünk az alapvető szállítmányozási folyamatokkal, hogy előre lássuk a lehetséges problémákat, így a csalási lehetőségeket is. A rizikófaktorok ismerete mellett az is fontos, hogy megtanuljuk kezelni a váratlan szituációkat és megismerjük kihez fordulhatunk ilyenkor segítségért, mivel a hirtelen és nyomás alatt meghozott döntés sokszor veszteséggel járhat. Fontos alapvető ismereteket szereznünk, megismerni a nemzetközi fuvarozás szereplőit, feladataikat és felelősségi körüket. Szerencsére napjainkban rengeteg szakkönyv, blog, weboldal és cikk áll rendelkezésünkre a tájékozódáshoz. Ne féljünk kérdéseket feltenni azoknak, akiknek több évtized tapasztalat áll a hátuk mögött, keressük fel bizalommal a megfelelő szakembereket, például a Europa-Road Kft. munkatársait.

Legyünk tisztában a minket érintő költségekkel! Minden esetben ismerjük meg a szerződésben szereplő paritásokat (FOB, CIF, CPT), és tájékozódjunk ezek pontos költségvonzatáról. A szerződéses kötelezettségek megismerése mindkét fél számára kiemelten fontos ahhoz, hogy megelőzzük a szállítási, biztosítási költségekről vagy a kockázatokról és felelősségvállalásról kialakuló konfliktusokat.

A nemzetközi szállítmányozás és a nemzetközi fuvarozás a többi iparághoz hasonlóan nem mentes a buktatóktól, ám ha figyelembe vesszük a fenti pontokat, sok kellemetlenséget és felesleges költséget spórolhatunk meg magunknak és valóban arra koncentrálhatunk ami a legfontosabb, azaz a vállalkozásunk sikerére.