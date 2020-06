Nemzetközi befektetőtől vont be tőkét a Barion

Jelentős összegű tőkebefektetést kapott a magyar Barion a londoni székhelyű Financial Services Capital Partners magántőke befektetőtől. A friss finanszírozást a Barion európai terjeszkedésre és új, innovatív termékek, szolgáltatások piaci bevezetésére fogja fordítani. A magyar alapítású fintech cég digitális fizetési megoldásokat kínál jelenleg hazánkon kívül Ausztriában, Csehországban, Németországban és Szlovákiában.

A Financial Services Capital Enabling Technologies™ portfóliójának egyik első befektetése a magyar Barion Payment Zrt. A 2015-ben, Budapesten alapított Barion elektronikus fizetési megoldásokat fejleszt és üzemeltet: jelenleg online fizetési kapuval, és elektronikus pénztárcával van jelen a magyar és nemzetközi piacokon. A dinamikusan növekvő fintech jelenleg több mint 7.000 e-kereskedelmi partnert szolgál ki öt országban, az elmúlt egy évben pedig megháromszorozódott a Barion rendszerével megvalósított fizetési tranzakciók volumene.





„A Barion Payment a Financial Services Capital Partners Enabling Technologies™ portfóliójában kulcsszerepet fog betölteni, hiszen a cég skálázható digitális fizetési szolgáltatásai és a pénzügyi adatok hatékony monetizálását célzó megoldása is jelentős értéket képvisel. Célunk, hogy felgyorsítsuk a Barion európai terjeszkedését, melyet a tőkén kívül új integrációs partnerkapcsolatok kialakításával, illetve jelentős technológiai és stratégiai menedzsment tudással fogunk segíteni” – hívta fel a figyelmet Matthew D. Hansen, a Financial Services Capital Partners alapító-ügyvezetője a tranzakció kapcsán.





Eddig öt országban már összesen 2,3 millió felhasználó vette igénybe a Barion fizetési szolgáltatásait, a cég megoldásaival bonyolított tranzakciók teljes volumene pedig éves szinten meghaladja a 100 milliárd forintot. A fintech további dinamikus nemzetközi terjeszkedést tervez első lépésként Közép-Európában, és hamarosan új szolgáltatásokkal is piacra lép. Korábban a prágai központú Home Credit Group, Európa egyik legnagyobb személyes pénzügyi szolgáltatója, is befektetett a Barionba, Series A tőkebevonási kör keretében.

„A Barion befektetési portfóliónk egyik oszlopos tagja. A cég a befektetésünk óta eltelt mintegy két évben dinamikus növekedést tudott megvalósítani, és sikeresen megkezdte nemzetközi terjeszkedését. Nagy eredmény, hogy egy olyan tapasztalt és a pénzügyi szolgáltatások terén mély tudással rendelkező szakemberek nevével fémjelzett tőkebefektető is jelentős potenciált lát a cégben, mint a Financial Services Capital Partners” –

A Financial Services Capital egy szektor specifikus magántőke befektető cég, mely Londonban, Madridban, Bécsben és Luxemburgban is aktív jelenléttel bír. A cég szakembergárdája jelentős üzemeltetési és technológiai tapasztalattal bír, mellyel a portfólió cégek közötti szinergiák minél hatékonyabb kiaknázását célozza.

A Barionról – üzleti háttér-információ

A Barion forradalmian új elektronikus fizetési módokkal foglalkozó pénzügyi startup, mely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy az elektronikus vásárlásokból több bevételre tegyenek szert. A Barion egyedi kombinációja a legfejlettebb technológiának, a kiemelkedő felhasználói élménynek és egy olyan üzleti modellnek, mely az eladókat és a vevőket egyaránt jobban szolgálja. A Barion internetes, mobil és mobil közösségi fizetési módokat biztosít, bevételekre pedig a tranzakciós jutalék felszámolása helyett elsősorban a fizetések során összegyűjtött adatvagyon felhasználásával tesz szert. A Barion jelenleg Magyarországon, Ausztriában, Csehországban, Németországban és Szlovákiában üzemel, népszerűsége exponenciálisan növekszik.

A Barion rendszert a Barion Payment Zrt. mint – eddig hazánkban egyetlen engedélyt kérő és kapó – elektronikuspénz-kibocsátó intézmény üzemelteti. Az egész Európai Unióra érvényes MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013, intézményi azonosító: 25353192.

www.barion.com/hu