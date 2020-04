Németországban továbbra is viszonylag lassú a terjedés, Luxemburgban egyre több a fertőzött

Németországban továbbra is viszonylag lassú ütemben emelkedik az új típusú koronavírussal (SARS-CoV-2) bizonyítottan fertőzöttek száma, a vírus okozta betegség (Covid-19) halálos áldozatainak száma viszont egyre nagyobb mértékben emelkedik.

A Johns Hopkins Egyetem kimutatása szerint kedd délelőtt 71 808 fertőzöttet tartottak nyilván, ami 4923 esettel – 7,3 százalékkal – több azt egy nappal korábbi 66 885-nél. Egy nappal korábban hasonló, 7,1 százalékos emelkedést mértek.

A Covid-19 betegségben elhunytak száma ismét több mint 100-zal nőtt, a kedd délelőtt regisztrált 645-ről 775-re emelkedett. Járványügyi szakértők szerint ez annak tulajdonítható, hogy az idősebb korosztályokban is felütötte a fejét a vírus, míg a járvány első szakaszában főleg fiatalokat fertőzött meg.

A Robert Koch országos járványügyi intézet (RKI) adatai szerint a regisztrált fertőzöttek átlagéletkora jelenleg 47 év, szűk többségük, 52 százalékuk férfi. A fertőzés leggyakoribb tünetei a köhögés és a láz. A halálos áldozatok átlagéletkora 80 év, a legfiatalabb áldozat 28 éves volt, de neki is volt más, krónikus alapbetegsége.

Intenzív osztályon több mint 1500 beteget ápolnak. A járvány előtt országszerte mintegy 28 ezer férőhely volt az intenzív osztályokon, és kórháztól függően 70 és 80 százalék között volt a foglaltsági arány. Az intenzív ágyak számát időközben 40 ezerre emelték, és átszervezéssel, műtétek halasztásával 55 százalékra csökkentették a foglaltsági arányt. A koronavírus-járvány így egyelőre nem feszíti túl az ellátórendszer kapacitásait, és több kórházban Olaszországból és Franciaországból is fogadnak intenzív ellátásra szoruló betegeket.



Hollandiában szerda reggelre a fertőzések száma 845-el nőtt, így összesen 12 595-en fertőzöttet tartanak számon az országban. A holland sajtó jelentései szerint a fertőzések száma azonban, folyamatosan csökken a járvány eddigi gócpontjában, az Észak-Brabant tartományban. Az egészségügyi minisztérium több száz új intenzív ápolási férőhely létesítését ígéri a hét végére, továbbá az ország összes egészségügyi dolgozója számára tesztelést tervez bevezetni. Az áldozatok száma a napokban átlépte az ezret, eddig 1039 halálos áldozata van a koronavírus-járványnak az országban.Luxemburgban újra felgyorsult a terjedés üteme, ismét 200 körüli az új fertőzések száma a több mint félmillió lakosú országban. A hét elején tapasztalt lassulást Paulette Lenert egészségügyi miniszter azzal magyarázta, hogy az ország négy speciális gondozási központjában, hétvégén kevésbé kiterjedt a szűrés, mint a hét folyamán. A nagyhercegségben a válság kezdete óta 17 511 koronavírus-tesztet végeztek el. Az országban 2178 fertőzöttet tartanak számon, közülük mintegy háromszáz külföldi. A járvány okozta betegségben elhunytak száma 23.Belgiumban 1189 új fertőzést azonosítottak, a járványban megbetegedettek száma lassan eléri a négyezret. A belga közegészségügyi szolgálat szerdai sajtótájékoztatója szerint a fertőzés terjedése lassuló tendenciát mutat, de a szakértők felhívták a figyelmet, hogy a járványellenes erőfeszítések nem lankadhatnak.“Úgy tűnik, lassul a terjedés, de túl korai lenne bármit is előre megjósolnunk. A kórházban ápoltak létszáma továbbra is nagyon magas. A védelmi intézkedések betartása létfontosságú” – hangoztatta Emmanuel André, a közegészségügyi szolgálat munkatársa.Belgiumban az elmúlt 24 órában a járvány 123 ember halálát okozta, a halottak száma 828. Kórházban 4995 beteget ápolnak, ebből közülük 1088 intenzív ellátásban részesül. Az intenzív kórházi osztályi ágyak jelenleg több mint fele foglalt.(MTI)