Német orvosdiagnosztikai céget vásárolt fel a magyar 77 Elektronika Csoport

A száz százalékban magyar 77 Elektronika Csoport megvásárolta a német Analyticon Biotechnologies AG-t. A német piacon a második legnagyobb reagenscsík gyártónak számító Analyticon AG. akvizíciójával a magyar orvostechnikai vállalat célja, hogy a jövőben saját tulajdonában tudja a 77 Elektronika által gyártott vizeletvizsgáló automaták működtetéséhez szükséges reagenscsíkok gyártását is. Az idén 35 éves 77 Elektronika közel száz országba exportálja az UriSed technológián alapuló vizeletelemző automata laborrendszereit, tavalyi árbevételük meghaladta a 31 milliárd forintot.

Több mint 20 éves eredményes üzleti együttműködést követően új formában és tulajdonosi struktúrában, de a tőlük megszokott minőséggel folytatja a közös munkát a 77 Elektronika Csoport a lichtenfelsi központú, Hessen tartományban működő Analyticon Biotechnologies AG. A jövőben a közel 100 főt foglalkoztató, világszerte 80 országba exportáló Analyticon AG. a családi tulajdonban lévő 77 Elektronika vállalatcsoport részeként, de továbbra is Németországban, a saját márkaneve alatt folytatja tevékenységét.

A német vállalat akvizíciója teljes mértékben illeszkedik a 77 Elektronika stratégiájába, hiszen a magyar orvostechnikai ipar egyik legnagyobb cége 20 éve – a szintén családi tulajdonba lévő – Analyticontól vásárolja meg az általa gyártott és fejlesztett vizeletvizsgáló automaták működtetéséhez szükséges vizelet reagenscsíkokat, így a német cég megvásárlásával most az laborautomatáik csíkellátása is a 77 Elektronikához került. Ezzel a vállalat összes berendezéséhez szükséges fogyóeszközök gyártása cégen belül történhet a jövőben.

A világ egyik vezető reagenscsík gyártóját vették meg

A 77 Elektronika Csoport 15 éve gyárt vizelet kiértékelésre szolgáló automata laborkészülékeket, melyeket a világ több mint 90 országába exportálja. Ez a vállalat forgalmának 82 százalékát biztosítja, ezért a vállalatcsoport számára rendkívül fontos a készülékek működéséhez elengedhetetlen vizelet reagenscsíkok gyártása is. A világon három nagy multinacionális vállalaton kívül erre a világszínvonalú minőségre csupán az Analyticon Biotechnologies AG. képes, ezért döntött úgy a 77 Elektronika vezetősége, hogy tárgyalást kezd az Analyticon AG.-vel, annak teljeskörű megvásárlására. A szerződést április elején írták alá.

„Úgy véljük, hogy igen kevés példa van arra, hogy egy magyar cég német céget vásárol meg, az ellenkezője sokkal inkább szokásos. Az Analyticon AG. megvásárlása a 77 Elektronika első külföldi beruházása, és biztosak vagyunk abban, hogy a társaság működésének biztonsága érdekében nagy lépést tettünk előre. Mivel az Analyticon AG. az orvostechnikai iparban közismert világmárka a cég nevét és működési struktúráját nem kívánjuk megváltoztatni, de természetesen felügyeletet gyakorlunk majd a vállalat teljes működésében” – mondta az akvizíció kapcsán

Több mint 740 főt foglalkoztatnak – köztük több mint 120 fejlesztőmérnök

A budapesti és balatonfüredi gyárában több mint 700 főt – köztük több mint 120 fejlesztőmérnököt – foglalkoztató 77 Elektronika Kft. exportjának döntő hányadát a UriSed technológián alapuló vizeletelemző automata rendszereinek értékesítése adja, ami jelentős világpiaci részesedést biztosít a cégnek.

A legnagyobb felvevőpiacnak az EU, az Egyesült Államok, Kína, Brazília és a Távol-Kelet országai számítanak. Idén került piacra legújabb termékük, a két üledékvizsgálóból és egy kémiai analizátorból álló UriSed Cascade rendszer, ami nagy kapacitása miatt tökéletes megoldást nyújthat a vírus miatt megnövekedett terheltségű kórházak és laborok számára.

Az árbevétel 6-7 százalékát forgatják vissza innovációba

A több mint 90 országba saját fejlesztésű orvosdiagnosztikai eszközeit exportáló hi-tech cég több mint 25 milliárd forint exportforgalmat bonyolított le tavaly. A 77 Elektronika az árbevétel átlagosan 6-7 százalékát forgatja vissza minden évben az új termékek és technológiák fejlesztésébe. A világ összes kontinensére szállító vállalat tavaly a járvány ideje alatt több mint 100 vizeletvizsgáló készüléket értékesített az orosz járványkórházaknak is.

„A vizeletvizsgáló üledékdiagnosztikai eszközök területén a világpiac közel negyven százaléka a Mi termékeinké, ezért számunkra stratégiai kérdés volt, hogy az automatáinkhoz szükséges minden alkatrészt és eszközt Mi magunk is le tudjunk gyártani, fejleszteni. Ezért hoztuk létre 2018-ban több mint 1,5 milliárd forintból a balatonfüredi üzemünket is, ahol a vizeletanalizátorok egyszerhasználatos eszköze, az úgynevezett küvetta és más forgácsolt alkatrészek gyártása történik, és most – éppen a cég fennállásnak 35. évében – a csíkellátás is saját kezünkbe került” – teszi hozzá