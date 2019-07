Nemcsak a focihoz, a számítógépekhez is ért a magyar!

Minden év júliusának utolsó péntekén ünnepelhetjük a Rendszergazdák Megbecsülésének Nemzetközi Napját. Ha volt már valaki gondban egy nyomtató telepítésével, internetkapcsolat helyreállításával, vagy más hasonló informatikai probléma megoldásával, az tudja, milyen nagy segítséget jelenthet egy hozzáértő IT szakember a mindennapokban. A Groupama Biztosító friss felméréséből is kiderült: az otthoni „számítógép-szakértők” bár az elején magabiztosnak tűnnek, gyakran órákig is elbajlódnak, mire helyreáll a rend(szer).

Gyakran hallani, hogy 10 millió futballszakértő, politikus vagy épp filmkritikus országa vagyunk. A Groupama Biztosító által végzett felmérés eredményei szerint az oly sokszor emlegetett „magyar lelemény” kiterjed a számítástechnikai problémák megoldására is. A kutatásból kiderült ugyanis, hogy a kisebb, vagy legalábbis annak látszó problémák esetén a felhasználók háromnegyede maga rugaszkodik neki a hibaelhárításnak. Ezt tehetik abban a reményben, hogy így hamarabb túljutnak a problémán vagy, hogy elkerülik a szervizbe mászkálás költségeit, kényelmetlenségeit. Erre azonban rá is lehet fizetni, ha a számítógép tulajdonosok nem tudják, mit is állítgatnak gépükön, telefonjukon…

Legtöbben a probléma nagyságát sem tudják felmérni

A felhasználók 74 százaléka önmaga próbálkozik a számítástechnikai – például a rendszer lelassulással, interneteléréssel vagy nyomtatással kapcsolatos – meghibásodások elhárításával. Közülük minden második „lesz, ami lesz” alapon kezd neki a javításnak, az önálló próbálkozók mindössze 23 százaléka nyilatkozott úgy, hogy ért is a számítástechnikához. A többi felhasználó ismerőstől vagy családtagtól kér segítséget, miközben gyakran érzik kellemetlennek, hogy ilyen kérésekkel zaklatják őket. Szervizbe mindössze 1 százalékuk viszi eszközét hiba esetén.





Gyakori az is, hogy sokkal nagyobbnak gondolják a problémát, mint amekkora: a megkérdezettek 73 százalékával előfordult, hogy a hiba, aminek az elhárításához hozzálátott, kisebb volt, mint hitte.

A számítógép használók negyede akár órákig is „buherál”

A kutatás egy másik kérdése arra kereste a választ, hogy a számítógép-, tablet-, és okostelefon-használóknak vajon mennyi ideig tart, mire valahogy megoldódik a problémájuk. A válaszok alapján úgy tűnik, hogy minden negyedik IT eszköz felhasználónak órákig vagy akár 1-2 napig is várnia kell, amíg segítséget kap problémája megoldásához. Közülük is leginkább a 60 év felettieknek, iskolázottság szerint a szakképzetteknek és diplomásoknak, valamint a nemek közül inkább a nőknek viszi el sok idejét a hibaelhárítás.

Sokat segíthet egy saját rendszergazda

„A Groupama Biztosítónál úgy vettük észre, hogy ügyfeleink között egyre népszerűbbek azok a lakásbiztosításhoz kapcsolható szolgáltatások, amelyek igénybevételével időt spórolhatnak meg, vagy egyébként bosszúságot okozó helyzeteket egyszerűen oldhatnak meg.” – mondta el a kutatás kapcsán Kádár Péter, a Groupama Biztosító termékmenedzsment igazgatója – „A laptopok, számítástechnikai eszközök kisebb javításai a szakértők számára egyszerű műveletek. Sok embernek azonban gondot okozhatnak, ahogyan ezt a kutatás adatai is visszaigazolták. Számukra kifejezetten hasznos lehet egy olyan internet-asszisztencia szolgáltatás, ami ma már elérhető akár egy lakásbiztosítási csomag keretén belül is.”

Azok, akik igénybe vesznek internet asszisztencia-szolgáltatást, telefonon, vagy hozzájárulásuk esetén akár gépünkhöz hozzáférve kapnak segítséget a problémák elhárításában. Egy ilyen szolgáltatással akár kevesebb mint havi ezer forintért megspórolhatjuk a szerviz-bevizsgálás díját vagy a házi hibaelhárítással töltött, ugyancsak értékes időt.

Groupama Biztosító Zrt.

A Groupama Biztosító közel 1,3 millió ügyfelével, teljes körű biztosítási kínálatával a hazai biztosítási piac egyik legjelentősebb szereplője. 130 saját ügyfélszolgálati irodáján és közel 1000 fős tanácsadói hálózatán kívül online, a GroupamaDirekten, az OTP Bank 360 fiókjában, valamint 400 alkuszpartnerén keresztül teszi elérhetővé szolgáltatásait.