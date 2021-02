Nem várható télies idő a meteorológiai tél utolsó hetében. Számottevő csapadék helyett napsütés várható, de sokszor lesz sűrű köd. Hajnalban még előfordulhatnak mínuszok, de napközben néhol akár 18 fok is lehet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Hétfőn reggel még többfelé lesz borult az ég, majd a nap folyamán fokozatosan csökken a rétegfelhőzet kiterjedése. Az ország túlnyomó részében több órára kisüthet a nap, de az északi megyékben néhol erősen felhős, borult maradhat az ég. Számottevő csapadék nem várható. A Dunántúlon többfelé megélénkül, a délnyugati határ közelében néhol időnként megerősödik a szél. A leghidegebb órákban mínusz 3 és plusz 4 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet. A csúcsértékek általában 9 és 16 fok között várhatók, de a tartósabban borult, párás, ködös tájakon hidegebb, ugyanakkor a Dráva mentén pár fokkal enyhébb lehet az idő.

Keddre virradóra és délelőtt is sokfelé számítani lehet ködre, de ez napközben feloszlik és az ország nagyobb részén hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap. Este ismét többfelé képződik köd. Számottevő csapadék nem valószínű, de néhol előfordulhat szitálás. A minimumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 4 fok között valószínű. A maximumok a napos területeken 11-17 fok között várhatók, de a tartósabban felhős, ködös tájakon hidegebb lesz.



Szerdán az ország nagy részén viszont napsütés várható, de néhány helyen még délután is párás, ködös marad az idő. Számottevő csapadék nem valószínű, de elszórtan előfordulhat szitálás. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 4, a legmagasabb hőmérséklet a naposabb tájakon 12-18 fok között várható, a tartósan felhős, párás, ködös vidékeken azonban hidegebb marad az idő.Csütörtökön ismét nagyrész erősen felhős vagy borult, párás, ködös időre lehet számítani. Keleten, északkeleten tartósan is ilyen maradhat az idő, hosszabb időre inkább nyugaton süthet ki a nap. Számottevő csapadék nem valószínű, de elszórtan előfordulhat szitálás. A minimumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 6, a maximumhőmérséklet a napos tájakon 12-18 fok között várható, de a tartósabban felhős, ködös vidékeken ennél hidegebb időre van kilátás.Pénteken napos és rétegfelhős, párás, helyenként ködös területek egyaránt várhatók. Estétől ismét terjeszkedik a köd, illetve a rétegfelhőzet. Számottevő csapadék nem valószínű, de elszórtan előfordulhat szitálás. A leghidegebb órákban 0 és plusz 5 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben a napos helyeken 11-17 fokig melegszik a levegő, a tartósabban ködös, felhős tájakon azonban hidegebb lesz.Szombatra virradóra túlnyomóan borult, párás, többfelé ködös idő várható. Napközben a ködfoltok megszűnnek. Az ország nagy részén hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap, de elszórtan előfordulhat záporeső. A szél megélénkül, sokfelé meg is erősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és plusz 6, a legmagasabb hőmérséklet 7-15 fok között alakul.Vasárnap változóan felhős lesz az ég, de hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Számottevő csapadék nem valószínű. Hajnalban általában mínusz 2 és plusz 3, a délutáni órákban pedig többnyire 6-11 fokot mérhetnek – olvasható az előrejelzésben.(MTI)