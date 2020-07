Nem változtatott az irányadó dollárkamaton a Fed

Nem változtatott az irányadó dollárkamatsávon az amerikai jegybank szerepét betöltő szövetségi tartalékbankrendszer (Federal Reserve/Fed) monetáris döntéshozó testülete, összhangban az elemzői várakozásokkal.

A nyíltpiaci bizottság (FOMC) szerdán végződő, kétnapos ülésén egyhangú döntéssel hagyta a március 15. óta érvényes, 0,00-0,25 százalékos sávban az irányadó kamatot.

A testület megismételte, hogy teljes eszköztárát beveti az amerikai gazdaság támogatására, és mindaddig a zéró közeli szinten tartja az irányadó kamatot, amíg szükség van rá, hogy a gazdaság talpra álljon az új koronavírus által okozott járvány után. A gazdasági helyzet alakulása nagy mértékben függ majd az új koronavírussal kapcsolatos fejleményektől – mutatott rá a testület.

A Federal Reserve március első felében váratlanul két alkalommal is csökkentette az alapkamatot. Március 3-án 50 bázisponttal 1,00-1,25 százalékra süllyesztette az irányadó dollárkamatot, majd március 15-én egy teljes százalékponttal zéró közeli szintre, a 0,00-0,25 százalékos sávba.



“A meredek visszaesést követően az utóbbi hónapokban némileg erőre kapott a gazdaság és a foglalkoztatottság, de így is jóval elmarad az év eleji szintekhez képest” – mutatott rá a testület a videókonferencia keretében tartott tanácskozás után kiadott közleményben.A kamatdöntést tartalmazó közlemény kiadása után a New York-i tőzsdeindexek tartották az addigi kereskedésben elért emelkedő értékeket, a kötvényhozamok viszont csökkentek, a dollár euróhoz viszonyított árfolyama pedig 2018 óta a leggyengébb szintre süllyedt.Elemzők kiemelték: a bizottság alapvetően azt üzente, hogy nincs változás a helyzet értékelésében és megközelítésében. Továbbra is fenntartja a rendkívül laza monetáris politikát és a masszív kötvényvásárlási csomagot, hogy támogassa a járvány és az annak terjedését fékező intézkedések miatt megroppant gazdaságot.Az Egyesült Államok bruttó hazai terméke 5,0 százalékos évesített ütemben csökkent az első negyedévben. A koronavírus-járvány becslések szerint az amerikai gazdaság teljesítményének harmadát vitte el a második negyedévben. Az első becslést csütörtökön teszi közzé a kereskedelmi minisztérium statisztikai hivatala.(MTI)