Nem tartanak áprilisban közgyűlést a tőzsdei társaságok

A tőzsdei szabályok szerint a tőzsdén jegyzett társaságoknak április 30-ig kellene megtartani éves rendes közgyűlésüket, ám a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben a már összehívott közgyűlés sem tartható meg a részvényesek személyes részvételével, ehelyett a tőzsdei cégeknél az igazgatóság hozhat határozatot a napirenden szereplő kérdésekben, a kormány április 10-i rendeletével összhangban.

A rendelet alapján az igazgatóság a napirenden szereplő valamennyi kérdésben jogosult dönteni, akár a már közzétett határozati javaslatok szerint, vagy attól eltérően is. A részvényesek a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül kérhetik a közgyűlés összehívását az igazgatóság által meghozott közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából, kivéve a beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról (osztalékról) szóló határozatokat. Utóbbiak utólagos jóváhagyására május 31-ig kezdeményezhetik a közgyűlés összehívását a részvényesek, e határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Ha a részvényesek a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából a közgyűlés összehívását kezdeményezik, az osztalék kifizetésére csak azt követően kerülhet sor, ha a beszámolót és az osztalék kifizetését a közgyűlés utólagosan jóváhagyta.

A Magyar Telekom Nyrt. eredetileg április 8-án tartotta volna közgyűlését, ehelyett a társaság igazgatósága április 24-i ülésén fog dönteni a közzétett napirenden szereplő kérdésekben.

A Mol először új közgyűlési időpontot hirdetett meg április 30-ra az eredeti április 16-i időpont helyett, majd közölte, hogy az igazgatóság fog határozatokat hozni a részvényesek helyett.

Az OTP Bank is április 30-ra halasztotta az eredetileg április 17-re összehívott közgyűlését, a hitelintézetnél is az igazgatóság hoz majd határozatokat a közgyűlés helyett.



A Richter Gedeon Nyrt. sem tart közgyűlést, az eredeti április 28-ra meghirdetett időpontban a társaság igazgatósága hozza meg a már közzétett előterjesztés szerinti határozatokat.Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. igazgatósága április 17-én – a közgyűlés meghirdetett időpontjában – meghozta döntéseit a közgyűlési előterjesztésekről. A vállalat továbbra is dinamikus növekedésére fókuszál, ezért a teljes egyedi adózott eredményt, 1,661 milliárd forintot eredménytartalékba helyezi.Április 17-ére több tőzsdei társaság is hirdetett közgyűlést, de egyik sem tartotta meg, mindegyik cégnél az igazgatóság fogja meghozni a határozatokat a részvényesek helyett: a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. igazgatósága április 24-én, a PannErgy Nyrt., a Duna House Holding Nyrt. és a Alteo Energiaszolgáltató Nyrt. igazgatósága április 30-ig fog döntést hozni.Rába Járműipari Holding Nyrt. először április 9-ről április 30-ra halasztotta közgyűlésének időpontját, majd közölte, hogy az igazgatóság fog döntést hozni – április 30-ig – a határozati javaslatokról.Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. úgy határozott, hogy az április 16-ra hirdetett közgyűlése helyett az igazgatóság az április 27-én megtartandó ülésén dönt a közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekben.A Masterplast sem tart közgyűlést április 23-án, a társaság igazgatótanácsa hoz majd határozatot.Elmarad a Waberer’s április 20-ra tervezett éves közgyűlése, a társaság igazgatósága április 30-án hoz döntéseket közgyűlési hatáskörben.A 4iG Nyrt. és a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. április 29-én, a közgyűlésük eredetileg meghirdetett időpontjában tervezik meghozni döntésüket a napirenden szereplő kérdésekben.Elmarad az Opus Global Nyrt., az AutoWallis Nyrt. és a Graphisoft Park április 30-ra összehívott éves rendes közgyűlése, ezeknél a cégeknél is a társaságok igazgatósága hoz majd határozatokat.(MTI)