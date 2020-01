Nem bírod a hideget? Szaunázz!

Rövid szaunatörténelem A szauna nagyjából kétezer éve létező fogalom, de írásos feljegyzés a használatáról csupán ezer évvel ezelőtt készült. Feltehetően először skandinávok jöttek rá, hogy a forró párában ücsörögni nem csak kellemes, de egészséges is. A szauna szertartások helyszíne is volt a régi időkben. Szent Iván éjszakáján az eladósorban lévő lányok csáberejét egy különleges szeánsszal egybekötött szaunázással „erősítették”. Kezdetben a földbe ásott és lefedett mélyedéseket fürdés céljából fűtötték be, majd az idő előrehaladtával kialakultak az úgynevezett füstszaunák. Ez a szaunázás legősibb fajtája: a bent található tűzrakóban kell befűteni, a keletkező füst pedig kémény híjján az ajtón át távozik. A 20. század elején a füstszaunát felváltották a kéményes szaunakabinok. A hőmérséklet egy ilyen szaunában 70 és 95 fok között szokott lenni, de akár 130 fokig is hevíthetik az igazán gyakorlott, profi szaunázók. Ezek is népszerű szauna-típusok A szaunázás egyik újabb válfaja az infraszauna, ahol a kabint nem kályha segítségével melegítik fel, hanem infrasugarakkal. Az infraszaunákban általában 50 fok körüli az átlaghőmérséklet. A stollenszauna is egyre inkább elterjedőben van, például a Spirit 9 különböző szaunát magában foglaló szaunavilágában is találkozhatsz vele. Ez a finn szaunának egy olyan változata, ahol a falak kőből vannak kirakva, a kályha pedig tábortűzhöz hasonlít. A páratartalom ezekben a kőkabinokban alacsony, ami annak köszönhető, hogy a kőfalak átveszik a kályha által kibocsátott hőt.