Nem bírnak több bért nyomni a boltosok

Nagyobb bérlemaradásban vannak a boltosok más gazdasági területekhez képest, mint régebben. Az eladó 28 ezer forinttal keres kevesebbet, mint más munkás máshol. Átlagosan, persze. Te pedig ha fizetsz 100 forintot a boltban, abból 10 forintot adsz az eladónak: ennyi jut belőle bérre. Nagyobb bérhez pedig több pénz kell, de a piac, a vásárló nagy úr, így ész nélkül nem lehet árat emelni. És szakadnak a boltok a fejlesztésben is.

A boltos világ fizikai dolgozói, az eladók, pénztárosok, árufeltöltők, raktárosok is kevesebben vannak a kelleténél, a létszámhiány tízezer körül mozog. Közben az elmúlt esztendőkben minden évben bezárt három ezer bolt, ami azt jelenti, hogy nem minden boltos vállalkozás tud talpon maradni, hiába nő a piac évről-évre 5-6%-kal, hiába vastagodott eddig a vásárlók pénztárcája évről évre 10% feletti ütemben. És az 5-6%-os éves boltos piaci növekedésből nem jut mindenkinek egyformán. A vásárlók nagyon is megnézik, mit hol és mennyiért vesznek meg.

Folyamatosan változik a boltos világ, például őrült ütemben törnek előre a webáruházak, évi 30% körüli növekedési ütem mellett. De közben formálódik például a plázák világa is, ahol nő a vendéglátóhelyek, szabadidős szolgáltatóhelyek súlya a hagyományos boltokkal szemben, tehát a boltosoknak nagyon oda kell figyelniük arra is, hogy hol és mit kínálnak.

A digitalizáció a bolton belül is tarol, a technológiai beruházás pedig költség, pénzbe kerül az is, egy önkiszolgáló pénztárnak is megvan a maga ára és megtérülési ideje. Nem is futja rá mindenkinek, sokszor bizony egy honlapra sem.

A legnagyobb költség azonban a polcra való portékák beszerzése, ez elviszi a bevétel legalább kétharmadát, háromnegyedét, termékkörtől, értékesítési csatornától függően. Az élelmiszerpiac a folyamatos drágulás mezeje, a mezőgazdasági felvásárlási áraktól indulva, de az iparcikkek körében sem olcsó mulatság a beszerzés, például a zömében importot kínáló termékkörben a forintgyengülés is drágította az áruházak életét.

Tehát van mire költeni egy boltosnak, mielőtt felhúzza a redőnyét nyitás előtt.

És akkor ott a boltos munkaerő: a bérolló a technológiai szakadást is jelzi

A munkaerőpiac is piac, így amikor kevés van belőle, akkor az eladó drágábban tudja kelletni magát. Emelkedtek is szépen a bérek az elmúlt években, de nem csak a boltokban, hanem mindenütt máshol a gazdaságban. A boltosok helyzete pedig általában nehezebb volt a többieknél, egyébként más szolgáltatókkal, például a vendéglátósokkal együtt, hiszen a vásárlónál szigorúbb árellenőr kevés van (jó, exportálni sem könnyű, de ahány piac, annyiféle a jellegzetesség). Így az elmúlt években ugyan a boltosok is szorgosan emelték a béreket, de az elmaradás más nemzetgazdasági területek átlagához képest még valamelyest nőtt is, a 2015-ös 25 ezer forintról 28 ezer forintra a fizikai dolgozók körében.

Már többször rávilágítottunk arra, hogy a boltos világban is nagyok a bérkülönbségek. A bérolló akár az egyes áruterületeket, akár a földrajzi elhelyezkedést, akár a boltnagyságot nézve, 80-100 ezer forint környékén mozog. Emögött viszont döntő részben a kisbolt-nagybolt különbözőségei húzódnak meg, ami ugyanakkor a technológiai szakadékot is tükrözi a boltos világon belül. A korszerű boltos technológia mellett az egy kiflire jutó költség kisebb, így ott ennyivel több bér fizethető. De akinek egyikre sem futja elég, sem bérre, sem fejlesztésre, az egyre inkább lemarad.

És nagy a veszélye, hogy a rideg átlag további leszakadást vetít előre:

bér 2019/2018 létszám 2019/2018 boltos eladók 244 ezer forint 112,2% 151 ezer fő 101,7% nemzetgazdaság fizikai dolgozók 272 ezer forint 99,9% 1,7 millió fő 114,7% boltok elmaradása – 28 ezer forint KSH, 2019 április, eladók: fizikai dolgozók, bér: havi bruttó átlagkereset, négy főnél nagyobb vállalkozások

A boltos bérköltségek a béremelések nyomán természetesen emelkednek, 2019-ben ezeregyszáz milliárd forint felett lesznek. Ez a boltos világ várható bevételének csaknem tíz százaléka lehet. Ha a járulékok nem csökkentek volna, még több boltnak kellett volna végleg lehúznia a redőnyt, ezt azért ismerjük el:

boltos bérvilág 2015 2016 2017 2018 2019 bérköltség, összes 764 826 908 1.020* 1.110* ebből a nagyobbak bérköltsége** 483 543 612 710 780* és a kisebbek bérköltsége*** 281 283 296 310 330 KSH, érték: milliárd forint, */: várható érték, folyó áron, bérköltség: járulékokkal együtt, **/: négy főnél nagyobb vállalkozások, ***/: a két statisztikai adatgyűjtés összefuttatásából számítva

