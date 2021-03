Négyzetméteres szabály: mikor fújnak a sípba?

Lehet, hogy mikor ébredsz, már élni fog a szabály, csak vekkercsörgéskor még nem fogsz tudni róla. Több vásárlót enged be a kormány a boltba, mint amit a kamara javasolt, csak éppen később. És ez még nem a családos vásárlások ideje lesz, anyuka és apuka külön számít, de kell-e lakcímkártya is? A 13 éves gyereknek kell-e sorban állnia, ha leküldöd egy kifliért? Kosárral, bevásárlókocsival nem lehet mérni vásárlószámot. És a piac, vásár?

Még a kerekítésre is gondolt a kormány. De hát most már harmadszorra fut neki, bárhogyan is nézzük: március 8-tól két hétre irányozták elő a boltok és szolgáltatók bezárását, azonban a járványhelyzet súlyosbodása ezt felülírta. Lett belőle március 29-i fordulópont, ami már három hét boltzár, viszont azért már akkor lehetett érezni, hogy ebből is bármi lehet. Lett is, most négy hétnél tartunk, a húsvét utáni napokkal számolva az újranyitást.

De jobb is a járványügyi óvatosság. Más országokban is dúl egyébként a csiki-csuki harc, szigorítanak, enyhítenek, visszavonnak, vagy csak egyszerűen hosszabbítanak korlátozásokat.

Mikor fúj majd a sípjába a kormány

A rendelet szerint a hosszabb nyitvatartás és a négyzetméter szabály a kettőmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történt védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba. A koronavirus.gov.hu oldal a beoltottak száma mellett közli, hogy ebből hány fő kapta meg a második oltását is, tehát az első adatot kell figyelni. Ez a megjelenés előtti nap záróadata, amit nyilván számos oltóhelyről gyűjtenek be, meghatározott rendben.

A rendelet ugyanakkor kimondja azt is, hogy az új rend hatálybalépésének naptári napját az élet és vagyonbiztonság védelméért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. Hát igen, lesz adatösszegzés, ennek alapján kijön, melyik napon van meg a meghatározott oltási szám, másnak hatályba lép a rendelet, de ezt ki is kell hirdetnie a szakminiszternek.

A boltosoknak így ajánlatos a vekker mellett a Magyar Közlönyre is vetni egy pillantást reggelente, ugyanis van még egy csavar szabályokban. Semmi sem kötelező, a nyitvatartás esetében ez egyértelmű, mindenki úgy tart nyitva a megengedett határokon belül, ahogyan akar. És – tessék csak figyelni – a négyzetméter szabály sem kötelező, de aki nem tartja be, az nem tarthat nyitva.

Tehát aki felhúzza a redőnyt, nem árt, ha előtte elolvassa a Magyar Közlönyt és redőnyhúzáskor kirakja a kötelező vásárlószám feliratot (hányan mehetnek be), kihelyezi az akkortól már kötelező kézfertőtlenítőt és húzza a strigulákat, hányan vannak a boltban. Vagy nem nyithat ki. A számtan szabályai szerint pedig akár egy darab oltáson is múlhat a hatályba lépés időpontja.

És ha nap közben, nyitvatartási időben jelenik meg a Magyar Közlöny, ami az előző napi oltási adatokat tartalmazza? Lehet hirtelenjében leszámolni a vásárlókat, csak az a kérdés, aki jogszabálykövető akar lenni, kit küld ki a boltból: a szakminiszter dolga ugyanis nem a hatálybalépés kihirdetése, azt rögzíti a kormányrendelet, hanem az oltásszám közzététele.

Harmadszorra sikerül-e?

Most egyébként nagyobb elszántság olvasható ki a kormányzati döntésből, hiszen megrajzoltak egy erős mikéntet is. A vásárlóterekben a tíz négyzetméterek alapján számítható vásárlószám mellett hosszabb lehet a nyitvatartás is, de úgy, hogy a jelenlegi egy óra helyett fél órácska is elég lehet a hazajutásra, hiszen 22 óra előtt persze be kell zárniuk a boltoknak, de nem egy órával, hanem fél órával korábban a kijárási korlátnál. Végül a négyzetméteres szabály és a hosszabb nyitvatartás együtt hozhat olyan eredményt, hogy ha lenne is valahol sorban állás a bejáratnál, akkor az még mindig jobb a járvány közepette, mint a bolthelyiségben, zárt térben a pénztár előtt lökdösődni.

Kell-e lakcímkártya és leszaladhat-e a 13 éves gyerek egy kifliért, létszámon kívül

A vásárlókénti átlagosan tíz négyzetméter szabályba a 14. életévét be nem töltött kiskorút már nem kell figyelembe venni. Így a gyerek mehet a szülővel vásárolni, nem rontja a létszámhatárt és a többi vásárló esélyeit Na de egyedül, ha leküldik egy kifliért? Így egy rakás 14 évesnél fiatalabb gyerek rágógumit vásárolva megszállhat egy boltot, alaposan.

A szülői páros azonban elvesz egy helyet a többiektől, mert nem az számít, hogy hány kosarat visznek, vagy bevásárlókocsit tologatnak a vásárlók, hanem hogy hányan is vannak. Javasolt álca egy plusz bevásárlókosár.

Másik apróság, hogy a a bejutásra várakozók – a közös háztartásban élők kivételével – egymástól 1,5 méteres távolságot folyamatosan tartsanak, No és hogyan ellenőrizhető, hogy két egymáshoz közelebb álló vásárló vajon közös háztartásban él-e. Lakcímkártyával? Hát igen, így már udvarolni sem lehet a bolt előtt másfél méteren belül, vagy éppen a házi feladatot megbeszélni.

Egyébként az árusított portékáktól is sok függ, mekkora a zsúfoltság egy boltban. Így ha két egyforma alapterületű bolt közül az egyik árucikkei terjedelmesebbek, akkor ott kevesebb hely jut a vásárlóknak (például egy bútorboltban, barkácsboltban, műszaki áruházban nagyobb az áruk helyigénye a vásárlótérben).

Végül átszámoltuk a kormány rendelete alapján a lehetséges vásárlószámokat korábbi példáinkban, hangsúlyozva, hogy egyes esetekben a vásárlótér, más esetekben a bolt teljes alapterülete szerepel a nyilvántartásokban, de a nagyságrendeket ez nem befolyásolja:

bolt terület nm vásárlószám bolt terület nm vásárlószám 10 nm/fő 10 nm/fő Aldi Kossuth. L. u. 1.331 133 Deacthlon Győr 2.000 200 Kecskemét 9.650 965 dm Nagytétény 465 47 CBA Pozsonyi út, Príma 650 65 Rossmann Teréz krt. 325 33 Lidl Teleki tér 1.274 127 Kínai üzlet Győr, Déríné út 450 45 Penny Váci út 9-15. 864 86 Media Markt Váci út 1-3. 3.352 335 Spar Dunakeszi, Toldy M. u., szupermarket 822 82 OBI Veszprém 8.000 800 Miskolc, Szinvapark, Interspar 3.470 347 Praktiker Budapest, Váci út 12.000 1.200 Tesco Pillangó u. 15., hipermarket 9.886 989 Ikea Soroksár 34.000 3.400 Máriaremetei út, Express 394 39 Jysk Veszprém 1.750 175 Reál Élelmiszer Győr, Szent István út 164 16 Springfield Váci út 178. 271 27 Coop Szuper Dunaújváros, Szabadság út 1.439 144 Mini ABC Boltocska Nagytétényi út 31 3 Forrás: kereskedelmi hatóság, céges információ

A piacok, vásárok nem üzletek, bár lehet a területükön üzlet. De ami nem épület, épületrész, ott csak annyi a szabály, hogy lehetőség szerint tartani kell a megfelelő távolságot egymástól.

A kormány kéri, hogy ne szöszmötölj sokat a a vásárlással. Igaza van.

(blokkk.com)