Négyévi mélyponton a brit infláció

Négyévi mélypontra csökkent májusban az éves összevetésű infláció Nagy-Britanniában, mindenekelőtt a koronavírus-járvány kiskereskedelmi árhatásai miatt.

A brit statisztikai hivatal (ONS) szerdai ismertetése szerint a lakhatási költségek nélkül számolt tizenkét havi fogyasztói infláció a múlt hónapban 0,5 százalék volt az előző hónapban mért 0,8 százalék után.

Az ONS hangsúlyozza, hogy legutóbb 2016 júniusában volt ilyen alacsony az éves brit infláció.

A havi összehasonlításban májusban nem változtak a fogyasztói árak.

A brit kormány által a Bank of England számára előírt éves inflációs cél 2 százalék. Ha ettől az ütemtől egy adott tizenkét havi időszakban az infláció egy százalékpontnál nagyobb mértékben bármelyik irányban eltér, a brit jegybank kormányzója nyílt levélben köteles az okokról magyarázatot adni a pénzügyminiszternek.



Andrew Bailey, a Bank of England vezetője az utóbbi két hónapban immár a második ilyen levelet küldi Rishi Sunak pénzügyminiszternek, hiszen a májusban mért 0,8 százalékos éves inflációs adat is több mint 1 százalékponttal elmaradt a célszinttől.A statisztikai hivatal szerdai ismertetése szerint a fő okok között szerepel, hogy jóllehet nyersolaj világpiaci ára májusban valamelyest emelkedett a Covid-19 járvány okozta korábbi 70 százalékos zuhanás után, még mindig messze jár az idei év elején mért árfolyamoktól, és ez az emelkedés sem szűrődött át a kiskereskedelmi üzemanyagárakba a nagy-britanniai korlátozó intézkedések keresletgátló hatásai miatt.Az ONS adatai szerint a benzin literenkénti kiskereskedelmi ára áprilisban átlagosan 106,2 penny (408 forint) volt Nagy-Britanniában, 2016 áprilisa óta a legalacsonyabb. A dízelüzemanyag literjét átlagosan 113,4 pennyért (435 forint) árulták a brit töltőállomások; ez 2016 szeptembere óta nem mért mélypont.A benzin egy hónap alatt 2,80 pennyvel, a gázolaj 2,60 pennyvel lett olcsóbb literenként, és mindez önmagában 0,42 százalékponttal csökkentette a múlt havi éves inflációt – áll a statisztikai hivatal szerdai ismertetésében.Az egyik tekintélyes londoni gazdasági-pénzügyi elemzőműhely, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) vezető közgazdásza, Sam Miley a friss inflációs adatok szerdai ismertetése utáni elemzésében kifejtette: a májusi számok jól illeszkednek a cég rövid távú előrejelzéséhez, amely a második negyedév egészére is mindössze 0,6 százalékos átlagos inflációt valószínűsít Nagy-Britanniában.A ház ugyanakkor arra is számít, hogy az elmúlt hónapok meredek keresleti zuhanásának dezinflációs hatásai a brit gazdaság várható élénkülése nyomán a továbbiakban halványulni fognak.A CEBR elemzője szerint emellett felhajtóerőt adnak majd az inflációnak a kínálati oldalon továbbra is mutatkozó szűk keresztmetszetek, valamint a jegybanki élénkítő intézkedések.Ennek alapján a cég 2021 első negyedévére 2 százalék felé tartó éves brit inflációt jósol.A Bank of England monetáris tanácsa egybehangzó elemzői várakozások szerint csütörtökön a jelenlegi 645 milliárd fontos (245 ezer milliárd forintos) mennyiségi enyhítési keret 100 milliárd fontos megemelését jelenti be.(MTI)