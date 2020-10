Negyedszázados mélyponton a brit autógyártás

Negyedszázada nem mért mélypontra süllyedt a múlt hónapban a Nagy-Britanniában gyártott személyautók száma.

A brit autógyártók és autókereskedők szövetségének (SMMT) pénteken ismertetett összesítése szerint szeptemberben 114 732 járművet állítottak elő a brit autógyárakban. A szektor legutóbb 1995 szeptemberében nyújtott ennél alacsonyabb havi teljesítményt: akkor 111 182 személyautó készült Nagy-Britanniában.

A szakmai szervezet szerint a brit autóiparnak egyszerre kell megküzdenie a koronavírus-járvány keltette globális piaci problémákkal és az Európai Unióhoz fűződő majdani kétoldalú kapcsolatrendszer politikai-gazdasági bizonytalanságaival.

Az SMMT kimutatásában szerepel az is, hogy az idei év elejétől szeptember végéig 632 824 autó készült Nagy-Britanniában, 35,9 százalékkal kevesebb, mint a tavalyi azonos időszakban.

A brit autóexport csaknem ugyanilyen mértékben, 35,2 százalékkal zuhant a vizsgált kilenc hónapban.

A szervezet közölte: a legutóbbi modellszámítások azt valószínűsítik, hogy az idei év egészében nem éri el a 885 ezret a Nagy-Britanniában gyártott személyautók száma.

A SMMT hangsúlyozza: a 2009-es recessziós év óta ez lesz az első olyan naptári esztendő, amelyben egymilliónál kevesebb jármű készül a brit autógyárakban.

A kimutatásból ugyanakkor kiderül, hogy még 2009-ben is több autót gyártottak Nagy-Britanniában, mint amennyire az SMMT az idén számít: abban az évben 999 460 járművet állított elő a brit autóipar.

Mike Hawes, az SMMT vezérigazgatója a tájékoztatáshoz fűzött felhívásában arra figyelmeztette a brit kormányt, hogy pusztító hatásai lennének az amúgy is feszített helyzetben lévő brit autógyártó szektorra, ha az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kapcsolatrendszerének szabályairól folyó tárgyalások megállapodás nélkül érnek véget.

Az Egyesült Királyság január 31-én kilépett az Európai Unióból. Távozásának napján 11 hónapos, vagyis december 31-ig tartó átmeneti időszak kezdődött azzal a céllal, hogy legyen idő a megállapodásra a majdani kétoldalú kapcsolatrendszer feltételeiről, mindenekelőtt egy szabadkereskedelmi egyezményről.



Ennek elmaradása azt jelentené, hogy az Egyesült Királyság és az EU kereskedelme januártól a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) általános szabályrendszere alapján folytatódna, ez viszont vámok megjelenésével járna a jelenleg akadálytalan kereskedelmi forgalomban.Az SMMT számításai szerint a WTO-szabályozás az EU-ból importált, belső égésű motorral működő autók nagy-britanniai kiskereskedelmi árát átlagosan 1900 fonttal (csaknem 780 ezer forinttal), az elektromos autókét 2800 fonttal (1,15 millió forinttal) növelné.(MTI)