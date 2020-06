Negyedére esett a vendéglátás áprilisban

Az elviteles áprilisi időszakban, amikor már beülni sem lehetett, a korábbi költés háromnegyedét elbukták a vendéglátósok. Az elvitel annyit segített, hogy legalább a negyede megmaradt. Hiába, a vendéglátás varázsa is az élmény, a finom étek kevés hozzá.

Kényelmesen beülni, megrendelni, megenni, meginni, így teljes a vendéglátózás élménye a vendégek számára. Ja, és persze, a pincér, fizetek című műsorszám sem maradhat le a végén, hiszen abból él a vendéglős. Nem beszélve az otthoni főzés, a bevásárlás, krumplipucolás és – ki ne maradjon – a mosogatás – ebben a viszonylatban – kellemetlen élményeiről.

Hát a koronavírus járvány a kényelem élményét kitörölte a menüsorból, egy maradhatott annak, aki nem szeret mosogatni, de szeret vendéglőzni, hogy elhozta maga, vagy a bicajos futárral házhoz is hozatta az ennivalót. Utóbbi esetben egy csekély szelete a kényelemnek azért megmaradt, de ez nem a mosogatás volt. Meg is szaladt a futárkodók száma, de hát a statisztikából látni, hogy ezzel csak a negyedét sikerült megmenteni a vendéglátózásnak. A márciusi zuhanás után ez már egy padlóközeli állapot volt, sokak be is zártak, nem kísérleteztek a házhoz szállítással.



vendéglátás 2019 2020 március április március április kereskedelmi +13,4% +5,7% -44,8% -75,9% munkahelyi +2,5% +10% -29,7% -71,8% összesen +12% +5,3% -43,2% -75,5% KSH, érték: százalék, kiigazítatlan volumenindex, előző év azonos hónapjához képest

Két hónap zuhanás már nagy esés:

Egy kis kitérő, a boltos világban a ruházati boltok áprilisban ennél nagyobbat buktak, mivel bevételeik 90%-át veszítették el.

A vendéglátós bevételeket nézve a március második felének zuhanását egy nagyobb követte áprilisban, amiből az egyéb csekély szeletett képező munkahelyi vendéglátás is hasonló arányú veszteségeket szenvedett el. A vendéglátósok márciusban és áprilisban összesen 127 milliárd forintot buktak, ami a korábbiakhoz képest egy jobb hónap bevétele volt:

vendéglátás 2019 2020 2020/2019 március+április március április március április kereskedelmi 99 103 59 26 -117 munkahelyi 12 11 9 4 -10 összesen 111 114 68 30 -127 KSH, érték: milliárd forint, folyó áron

Hozzátartozik a képhez, hogy az élelmiszerboltokhoz hasonlóan a vendéglátóhelyeken is volt áremelkedés, 7% körüli mértékben ebben az időszakban, az alapanyagok drágulása őket sem kímélte.

(blokkk.com)