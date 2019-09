Négy év alatt megnégyszereződött az első házasoknak járó adókedvezményt kihasználók tábora

Tavaly mintegy négyszer annyi első házas vette igénybe a havi ötezer forintos adókedvezményt, mint 2015-ben. Az szja-bevallások adatai alapján 2018-ban a 85 ezer első házas összességében 3,3 milliárd forintot spórolt, 2,8 milliárddal többet, mint 2015-ben – tájékoztatta Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár az MTI-t.

A gyermekek után járó családi kedvezményt egészítette ki a kormány 2015-től az első házasok kedvezményével, amellyel Magyarország Európában egyedülálló módon segíti már a kezdetektől a családalapítást – emlékeztetett az államtitkár.

Kifejtette: a házasságkötést követő 24 hónapon keresztül az ifjú házasok együttesen havi 5000 forint adókedvezményt kapnak, amely gyermekáldás esetén a családi kedvezménnyel együtt is igénybe vehető. A kedvezmény azoknak jár, ahol legalább az egyik házastárs első házasságát köti – tette hozzá.

A KSH nyilvántartása alapján 2017-ben és 2018-ban összesen 101 ezer házasságot kötöttek, ami azt is mutatja, hogy a frigyek mintegy 80 százalékában vettek igénybe kedvezményt.

Az adótudatosság fejlesztésének az egyik fontos állomása lehet az is, ha el tudjuk érni, hogy az érintettek már az adóelőlegükből is érvényesítsék a kedvezményt, amely a házasságkötést követő hónaptól jár – emelte ki Izer Norbert. Hozzátette, hogy míg a tavalyi szja-bevallásban 85 ezer első házas vette igénybe az adókedvezményt, addig 2019 júniusában csak 38 ezren érvényesítették adóelőlegükből a havi ötezer forint összegű köztehercsökkentést.



Nemcsak azért célszerű már az adóelőlegből igénybe venni a kedvezményt, mert az érintettek több pénzt vihetnek haza hónapról hónapra, hanem azért is, mert így az adminisztrációs terhük is csökken, hiszen az adóhivatal által készített szja-bevallási tervezetüket sem kell majd kiegészíteniük – összegezte az előnyöket az államtitkár.Megjegyezte, hogy a havi ötezer forintos állami nászajándékhoz rendkívül egyszerű módon hozzá lehet jutni: csak le kell adni a munkáltatónak egy nyilatkozatot erről.Izer Norbert szerint az érintettek számának megnégyszereződése nem meglepő, hiszen egyrészt a 2014. december 31-e után kötött házasságok esetén jár a kedvezmény 24 hónapon keresztül, másrészt 2016 őszén lépett életbe visszamenőlegesen az a kedvező szabály, hogy a családi kedvezmény mellett is jár ez a támogatás az első házasoknak. A családi akcióterv keretében hatályba lépett intézkedések pedig tovább bővítették a fiatal házasok lehetőségeit.(MTI)