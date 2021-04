Négy dolog, amit tudnod kell a WPC-ből készülő kerítésekről

A WPC, azaz a fa–műanyag kompozit kiváló alapanyag a kerítések készítéséhez. Aki ismeri ezt a speciális alapanyagot, az pontosan tudja, hogy hosszú távú megoldás, ahogyan az sem lesz számára újdonság, hogy rovar-, penész- és gombabiztos. Vannak azonban további rejtett értékei is a WPC-nek, ezek közül mutatunk most be négyet.

1. Soha nem kell festeni

Amikor a fával hasonlítjuk össze, a WPC egyik legnagyobb előnyének azt szokták tartani, hogy soha nem kell felülkenni, azaz újra lefesteni. A soha pedig tényleg azt jelenti, hogy soha, azaz évtizedekig tartja a színét. Nem véletlen, hogy a szolgáltatók, például a WPC Guru akár húsz év gondozásmentességi garanciával kínálja a termékeit. Az, aki például háromévente átkeni a fakerítését, hogy az lassabban amortizálódjon, pontosan tudja, mekkora munka ez, így érzékelheti, miért hatalmas dolog, hogy az anyagában színezett fa–műanyag kompozit esetében nem lesz ilyenre szükség.

2. Duplán környezettudatos

A fenntarthatóságról szóló világunkban az is fontos, hogy a WPC környezettudatos termék. Persze, nem teljesen természetes, hiszen van benne műanyag, ám ez, valamint a faliszt és faforgács, amit hozzáadnak, újra felhasznált műanyagnak, illetve faipari selejtnek számít. Egyszerűbben szólva: a WPC gyakorlatilag hulladékból készül annak megfelelő, átgondolt feldolgozásával. Ha pedig tönkre megy, például 25 év múlva, akkor sem kell kidobni, az anyag ugyanis újra feldolgozható lesz.

3. Nincs gond a tűzállósággal

Sokan félnek a WPC-től az állítólagos gyenge tűzállósága miatt, ám ez tévhit. A fa–műanyag kompozit kerítéstűzzel szembeni besorolása a B1-es osztályba esik, ami azt jelenti, hogy egy égéskésleltetéssel ellátott termékről van szó. Tűzeset esetén önoltó tulajdonságai vannak, és semmilyen körülmények között nem termel mérgező gázt. Szintén remek tulajdonsága, hogy egy kis tűz nem tud kárt tenni benne, azaz a koromréteget is el lehet róla tüntetni.

Hatalmas érték, hogy a WPC ellenáll a napsugaraknak, illetve az UV-sugárzásnak, hiszen az ideje nagy részében éri majd a nap a fa–műanyag kompozitból készülő kerítést. A természetes fát gyakorlatilag gyilkolja az UV, kiszárítja, tönkreteszi azt hosszútávon, a WPC kerítéssel ellenben ez nem történik meg, ki sem fakul, így megőrzi újszerű kinézetét.