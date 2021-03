Ne csodálkozz, ha a józsefvárosi piac eladója nem köszön

Boltos bérjegyzék: az illatszerboltos Bözsi dugta zsebre a legtöbbet 2020-ban a boltokban. Az autószalon is 300 ezer felett fizetett. A home office feldobta a híradástechnikás és a webáruházas eladók bérét. A könyvesboltban alig hízott a hó végi boríték. A ruhás piacos keresetek beszakadtak. És közben a 16 ezer fővel kisebb eladóhad havi bruttója 668 forinttal többel nőtt, mint a nemzetgazdasági átlag.

Az eladók létszáma 16 ezer fővel csökkent 2020-ban, de aki maradt, azok többségének emelkedett a bére a statisztika szerint. Az eladók havi bruttó átlagkeresete megközelítette a 275 ezer forintot és több mint 24 ezer forinttal nőtt is 2020-ban, 668 forinttal többel, mint a nemzetgazdasági átlag. Igaz, máshol az átlagot tekintve közel 19 ezerrel többet fizetnek, de járt már az olló 20-25 ezer forintok környékén is.

A járványhelyzet súlyos kényszere nem hagyta békén a boltos világot sem, hiszen hol korábban kellett, vagy kell mostanság is még bezárni, vagy éppen nem is lehetett belépni a boltba, a nagy ünnepi bevásárlások korábbi megugrásait is lefaragta a járvány, azokat a spájzolás messze nem pótolta, és olyanok is formálták a vásárlási szokásokat, mint a home office, vagy a digitális tanrend.

Nem véletlen, hogy a boltos eladók (fizikai dolgozók) bérjegyzékének élén maradt az illatszerbolt, és elöl tanyáznak a vegyes (nagyobb választékú) élelmiszeres boltok.

A legnagyobbat a híradástechnikai boltok eladóinak a bére ugrott meg 2020-ban, de ettől nem sokkal maradtak el a webáruházas dolgozók sem.

Nagyobbat tudtak emelni a húsboltok is a béreken, és feljebb csúszott a sorban az élelmiszeres piac is. És az blökik, cicák gazdáit kiszolgáló eladók bére is hozta az átlagot az emelésekben, de az otthoni barkácsolási holmikat árusító boltoké is. Hiába, a bezártság mellett nincs olyan, hogy nem érek rá megcsinálni, inkább a fordítottja ment (ennek majd 2021-ben lesz nagyobb lökete a felújítási támogatásokkal).

A kevesebb kimozdulási lehetőség lejjebb tolta a bérsorban a ruhás boltokat, a videos konferenciákon sokszor megtette a póló, vagy az egyszerűbb otthonka is. A könyvesboltosok alig tudtak bért emelni, zuhant a piacuk a háttérben, ezek szerint a kijárási korlátozás alatt nem a könyveket lapozgatjuk.

Nem változott sokat, hogy a kisebb pékárusok, halárusok, zöldségesek piaca is csak döcögött, legalábbis bérekben.

A turkálók népszerűsége megkopott, a piacesésük az eladóik visszafogott béremelésén is látszik. A Józsefvárosi piacra pedig feltehetően kevesebbet járunk, hiszen a ruhás piacok árusainak bére csökkent, ezek szerint nem volt miből többet adni nekik:

boltos bérjegyzék 2019 2020 2020/2019 1 drogéria 289.902 317.432 +27.530 2 autószalon 278.615 308.196 +29.581 3 élelmiszerbolt 264.971 292.470 +27.499 4 bútorbolt 264.742 289.896 +25.154 5 vegyes iparcikk 272.203 289.623 +17.420 6 játékbolt 249.438 271.445 +22.007 7 híradástechnika 233.812 270.548 +36.736 8 webáruház 231.573 267.407 +35.834 9 könyvesbolt 260.449 263.253 +2.804 10 benzinkút 240.603 256.355 +15.752 11 óra-, ékszer 233.101 255.213 +22.112 12 ruhabolt 236.466 255.132 +18.666 13 cipőbolt 237.469 251.301 +13.832 14 trafik 222.095 239.473 +17.378 15 dísznövény, állateledel 215.738 239.294 +23.556 16 húsbolt 199.669 225.365 +25.696 17 élelmiszerpiac 205.966 224.830 +18.864 18 turkáló 213.634 222.292 +8.568 19 pékárus 197.739 209.855 +12.116 20 halárus 189.224 199.972 +10.748 21 zöldséges 185.633 198.464 +12.831 22 ruhapiac 191.123 175.767 –15.356 boltok összesen 250.525 274.916 +24.391 nemzetgazdaság 270.051 293.774 +23.723 KSH, érték: havi bruttó átlagkereset, bolti fizikai dolgozók (eladók, pénztárosok, árufeltöltők, raktárosok), legalább öt fős vállalkozások, teljes munkaidő, éves átlagok

