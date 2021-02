NAV: az idén 17 ezer milliárd forint az adó előirányzat

Tavaly 15 ezer 813 milliárd forint folyt be az adó- és vámhivatalhoz, ami mintegy 94 százaléka a kormány által még a járványhelyzet előtt tervezettnek,z idén 17 ezer milliárd forint beszedése a cél – mondta Sors László, a Pénzügyminisztérium (PM) Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetéséért felelős államtitkára 2020-as online évértékelőjén csütörtökön Budapesten.

Hozzátette: a gazdasági visszaesés és az adókönnyítések ellenére tavaly 2 százalékkal, csaknem 288 milliárd forinttal több volt a NAV bevétele, mint a rekordévnek számító 2019-ben. A járvány okozta válság miatt áfából, a járulékokból és a szociális hozzájárulási adóból a vártnál kevesebb bevétel származott az elmúlt évben. Sors László szerint a fennállásának tizedik évében járó hivatal nemzetközi viszonylatban is jelentős digitális fejlesztései, digitalizációs előnye miatt sikerült helyt állnia a nehéz helyzetben.

A digitális fejlesztéseik – a gépek közötti kommunikáció, a mesterséges intelligencia alkalmazása – az állampolgárok és a vállalkozások adózásának egyszerűsítését szolgálják. Ezek egyrészt megkönnyítik az évi mintegy 25 millió adózói bevallás és kötelező adatszolgáltatás folyamatát, másrészt valós idejű információkkal szolgálnak a gazdasági eseményekről. Ugyanakkor ezek az eszközök garantálják az állam és a tisztességes vállalkozások kárára működő, súlyos gazdasági bűncselekményeket elkövető bűnszervezetek kiiktatását is – húzta alá.



A feladatok között kiemelte, hogy az online számlarendszert tovább kellett fejleszteni, mivel januártól “tízszer annyi információ ömlött be a NAV szervereire”, mint egy évvel korábban. A rendszer sikerrel vette ezt az akadályt, jelenleg több mint egymillió regisztrált vállalkozást látnak. Ez a rendszer az alapja az idén debütáló elektronikus áfa-rendszernek. Ebben a hivatal nem elkészíti, hanem kiajánlja a cégeknek az áfabevallást. A rendszer tesztelésre készen áll – közölte.Az államtitkár tájékoztatása szerint az ellenőrzések fókuszában az idén az e-kereskedelem lesz, és nagyobb hangsúlyt fektetnek a nemzetközi információcserében rejlő lehetőségek kihasználására. A Brexit hatásaira is figyelniük kell, az idén már 18 ezer vámeljárást végeztek, ahol Nagy-Britanniát harmadik országnak kellett tekinteni.Az idén a gépjárműadóztatást is a NAV fogja végezni az önkormányzatok helyett, és jelentős 2021-es feladata a hivatalnak a központi bankszámlanyilvántartás létrehozása. Terveik szerint komoly lépéseket tesznek az e-adóhatóság megalapozása felé, létrehozzák az egyénre szabott, online-banking típusú adózási felületet, amellyel belépést követően az adózók igénybe vehetik majd a hivatal szolgáltatásait.(MTI)