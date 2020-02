Napi 3.433 forintot kÃ¶ltÃ¶ttÃ©l a boltban

2019-ben 3.433 forint volt az egy főre jutó napi boltos vásárlások értéke, Budapesten 4.184 forint, Nógrádban 2.216 forint. Ez a mutató persze minden megyében nőtt az elmúlt években, sőt, Nógrádban sokkal nagyobb ütemben, mint Budapesten. Az autóipar és a Balaton nagyot húzott a boltos világon.

Az éves egy főre jutó boltos költekezést nézve a mutató kivétel nélkül minden megyében nagyobb lett az elmúlt években, minden megyében évről-évre többet költöttek a vásárlók. 2017-2019 időszakában a havi bruttó átlagkeresetek évente 10% feletti ütemben emelkedtek, a boltos világ pedig ez alatt a három esztendőben évről-évre átlag 6,1%-os átlagos tempóban bővült.

Az ország megyéit nézve ugyanakkor mindig is voltak különbségek, nyilván egy-egy földrajzi térség gazdasági sajátosságaitól függően. Nem a boltos tehet arról, hogy a vásárlójának mennyi a fizetése, de hát a bérkülönbségek is rányomják a bélyegüket a boltos világra. A boltos költekezésben végül a döntő a vásárló pénztárcája, ami nem mindenütt egyformán vastag.

Sokat számít a megyék iparosodottsága. Budapestet jobbára azok a megyék követik, ahol az elmúlt időszakban megindultak a járműipari beruházások, megtelepedtek az autógyártók és beszállítóik. De egy Paks is sokat nyomott a mérlegen.

Pest megye élbolyban elfoglalt helye sem véletlen, hiszen a főváros vonzereje mind a munkaerő foglalkoztatásában, mind beruházásokban erős.

Sokat számít az idegenforgalom is, így a Balatont övező megyék is előkelő helyeken szerepelnek a sorban, még alacsonyabb átlagkereset mellett is. A nagy nyári nyaralóroham felhúzza a boltos világot is.

15 megyében egymillió forint felett volt 2019-ben az egy főre jutó éves boltos költekezés értéke. A fővárosban 2017-2019 között ez 15%-kal nőtt, Nógrádban viszont 23%-kal. A második Győr-Mosonban 12%-kal, az utolsó előtti Szabolcsban 21%-kal emelkedett a mutató. Tehát a kisebb költekezők jobban tekernek, hasonló kép rajzolódik ki Pest megye és Borsod között is.

Végül ez kerekedett ki az egy főre jutó éves boltos költekezés méréséből:

egy főre jutó boltos vásárlás 2017 2018 2019 vásárlás kereset vásárlás kereset vásárlás kereset Budapest 1,323 millió forint 376 ezer forint 1,423 millió forint 414 ezer forint 1,527 millió forint 449 ezer forint Győr-Moson-Sopron 1,209 millió forint 305 ezer forint 1,282 millió forint 341 ezer forint 1,352 millió forint 379 ezer forint Pest 1,132 millió forint 273 ezer forint 1,228 millió forint 299 ezer forint 1,318 millió forint 332 ezer forint Zala 1,075 millió forint 237 ezer forint 1,171 millió forint 260 ezer forint 1,260 millió forint 283 ezer forint Vas 1,012 millió forint 280 ezer forint 1,095 millió forint 303 ezer forint 1,185 millió forint 327 ezer forint Fejér 965 ezer forint 290 ezer forint 1,079 millió forint 322 ezer forint 1,170 millió forint 361 ezer forint Veszprém 971 ezer forint 261 ezer forint 1,092 millió forint 298 ezer forint 1,162 millió forint 329 ezer forint Csongrád 973 ezer forint 251 ezer forint 1,063 millió forint 284 ezer forint 1,147 millió forint 305 ezer forint Somogy 912 ezer forint 230 ezer forint 1,025 millió forint 272 ezer forint 1,125 millió forint 295 ezer forint Komárom-Esztergom 957 ezer forint 288 ezer forint 1,037 millió forint 324 ezer forint 1,111 millió forint 358 ezer forint Bács-Kiskun 930 ezer forint 249 ezer forint 1,017 millió forint 281 ezer forint 1,100 millió forint 307 ezer forint Heves 882 ezer forint 271 ezer forint 977 ezer forint 305 ezer forint 1,060 millió forint 334 ezer forint Baranya 902 ezer forint 239 ezer forint 983 ezer forint 271 ezer forint 1,054 millió forint 294 ezer forint Tolna 852 ezer forint 273 ezer forint 929 ezer forint 304 ezer forint 1,021 millió forint 334 ezer forint Hajdú-Bihar 837 ezer forint 242 ezer forint 916 ezer forint 272 ezer forint 1,001 millió forint 294 ezer forint Jász-Nagykun-Szolnok 823 ezer forint 241 ezer forint 906 ezer forint 269 ezer forint 988 ezer forint 292 ezer forint Békés 783 ezer forint 222 ezer forint 879 ezer forint 245 ezer forint 935 ezer forint 264 ezer forint Borsod-Abaúj-Zemplén 752 ezer forint 234 ezer forint 845 ezer forint 261 ezer forint 925 ezer forint 283 ezer forint Szabolcs-Szatmár-Bereg 675 ezer forint 211 ezer forint 748 ezer forint 231 ezer forint 816 ezer forint 249 ezer forint Nógrád 658 ezer forint 227 ezer forint 731 ezer forint 254 ezer forint 809 ezer forint 272 ezer forint Ország összesen 1,041 millió forint 297 ezer forint 1,148 millió forint 330 ezer forint 1,253 millió forint 360 ezer forint KSH, vásárlás: millió forint, éves érték egy főre (web nélkül), kereset: ezer forint, havi bruttó (2017, 2018 éves, 2019: I-III. negyedév), legalább öt főt foglakoztató vállalkozásoknál

(blokkk.com)