NAK: évente 1,5-2 millió embert érhet el az Európai friss kalandok kampány

Évente 1,5-2 millió családos embert érhet el az Európai friss kalandok zöldség- és gyümölcsfogyasztást népszerűsítő kampány, amely a jövőben új partnerszervezetekkel egészülhet ki, és újabb korosztály megszólításával folytatódhat – mondta Éder Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) alelnöke pénteken sajtótájékoztatón, Budapesten.

Az alelnök ismertette, hogy a két éve indult edukációs kampány a NAK és Interfel francia zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezet szervezésében, uniós támogatással jön létre. A táplálkozási szokások megváltoztatása hosszú folyamat és hosszú távú befektetés, ezért francia és belga szakmai szervezetek bekapcsolódásával pályáztak a program további hároméves folytatására – mondta.

A programban 6-14 év közötti gyerekeket, szüleiket és nagyszüleiket szólítják meg, a következő hároméves időszakban a korcsoportot 18 éves korig bővítik.

Éder Tamás hangsúlyozta, Magyarországon fontos a zöldségek és gyümölcsök fogyasztásának népszerűsítése, mivel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai alapján az ajánlott napi 400 gramm helyett a magyar fogyasztás 260-290 gramm között mozog, ezzel az uniós országok között sereghajtók között van.



Kitért arra, hogy a koronavírus-járvány befolyásolta a programot is. Egyrészt tudatosította az egészség értékét, a magyar termékek előtérbe helyezését, a zöldségek és gyümölcsök immunrendszert támogató, betegségmegelőző hatásait, másrészt szükségessé tette az aktív online jelenlétet, így megújult az Európai friss kalandok honlapja, és elindultak a közösségi média felületei is. Júliustól a hatósági előírások és ajánlások betartásával elkezdődhettek a rendezvények, ahol a családok minden tagja megtapasztalhatja a zöldségek, gyümölcsök frissítő erejét, valamint találkozhat a kampány kabalafiguráival, Fruttival és Veggivel.Mártonffy Béla hozzátette, hogy a pandémiás időszak alatt is törekedtek a zöldség- és gyümölcsfogyasztás ösztönzésére. A televízióban vetített mesékkel háromszázezer gyereket értek el, a közösségi médiában pedig mintegy egymillió volt az elérés.Turcsán Tünde, a GfK fogyasztói panel szolgáltatások kereskedelmi igazgatója ismertette, hogy adataik szerint továbbra is a nyugdíjasok vásárolnak leginkább zöldséget és gyümölcsöt, de a gyermekes családok körében is intenzívebb a fogyasztás az év első öt hónapjában a korábbi évekhez képest. A nyugdíjasok a január-májusi időszakban átlagosan 19 ezer forintot költöttek gyümölcsre, 35 ezer forintot zöldségre. A gyermekes családok pedig 14 ezer forintot gyümölcsre, 30 ezer forintot zöldségre.A magyarok a gyümölcsök közül a legtöbbet és leggyakrabban az almából, a banánból és a narancsból vásárolják. A zöldségek közül a legtöbbet burgonyából, paradicsomból és vöröshagymából veszik, leggyakrabban pedig paprikát, paradicsomot és burgonyát keresnek.A NAK korábbi tájékoztatása szerint az Európai friss kalandok elnevezésű hároméves, 2018-2020 közötti edukációs kampány főként a gyermekeket és a gyermekes családokat ösztönzi a friss zöldség és gyümölcs fogyasztására. Az 5 millió euró költségvetésű program finanszírozását az unió 80 százalékban vállalja, az agrárgazdasági kamara 1,2 millió euró támogatásban részesül.(MTI)