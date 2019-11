Nagyszabású fejlesztési indít a Google Münchenben, az amerikai informatikai óriáscég megszerzett egy több százmillió euró értékű ingatlant a bajor tartományi főváros központjában, és ezernél is több új munkatárs felvételét tervezi – írta csütörtökön a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

A Google a műemléki védettségű Postapalotát (Postpalast) szerezte meg, amelyben így a korábbi tervekkel szemben nem luxusszállodát, hanem irodákat alakítanak ki.

A vállalat a 41 ezer négyzetméteres épület átépítése mellett azt is tervezi, hogy az 1000 müncheni munkatárs mellé felvesz további 1500-at. Főként a Chrome böngészőhöz kapcsolódó termékekkel, adatbiztonsági fejlesztésekkel és belső informatikai rendszerek fejlesztésével foglalkoznak majd a FAZ beszámolója szerint.

Az ingatlannal és a létszámfejlesztéssel kapcsolatos terveket hivatalosan még nem jelentették be, de a Google egy szóvivje a lapnak megerősítette az értesüléseket. Azt is elmondta, hogy mind a négy németországi telephelyükön bővítésre készülnek.

A legnagyobb németországi Google-telephely továbbra is a müncheni lesz, a legkisebb pedig a frankfurti. A harmadik helyszín Hamburg, ahol nagyjából 650-en dolgoznak az amerikai óriáscégnek, a negyedik pedig Berlin, ahol mintegy 200 munkatársuk van. A szövetségi fővárosban a müncheninél kisebb léptékű, de szintén jelentős, több száz fős létszámbővítést terveznek, és ott alakítják ki a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztéseik egyik globális központját – írta a FAZ.

A Google világszerte nagyjából 100 ezer embert foglalkoztat főállásban. A cég anyavállalata, az Alphabet a harmadik negyedévben 40,5 milliárd dollár (12 ezer milliárd forint) bevételt ért el, ami 20 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest, nyeresége 7,1 milliárd dollár volt, ami 23 százalékos csökkenés az előző évihez viszonyítva.(MTI)