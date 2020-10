Nagyot zuhant a ketyerék piaca

Nem megy a kütyübazár. Informatikai, híradástechnikai cikkekből 30%-kal esett a piac a hagyományos boltokban a nyári és az őszi hónapokban. A járvány itt is formázott egyet a vásárlási szokásokon, pedig ez az egyik legkedveltebb vásárlótér. A mobil az húzhat rajta még, de itt is minden járványfüggő.

A statisztika heti monitoros legfrissebb adatközléséből is (a KSH ezeket hetente frissíti) az derül ki, hogy a különféle műszaki ketyerékből sokkal kevesebbet vásárolunk, mint korábban a hagyományos boltokban. De a webáruházakban is óvatosabban huzigálják a bankkártyákat a vásárlók a drágább holmik válogatásakor.

Október első harmadában 30%, előtte szeptemberben harmadnyi volt a visszaesés az online kasszaadatok alapján. A szeptemberi hónapban még az iskolakezdés sem javított sokat, csak annyit, hogy a hónap első hetében “csak” 20% volt a visszaesés, amit viszont olyan zuhanás követett, aminek eredője lett az egész hónapban összeszámolt 30% feletti esés (tehát a hónap további részében jócskán 30% feletti volt a visszaesés). És az augusztus sem mutat szebb képet, ráadásul tovább lapozgatva visszafelé a naptárban júliusban is 20% volt a csökkenés.

Június volt az utolsó hónap, amikor többet vásároltunk a hagyományos boltokban informatikai, híradástechnikai cikkekből, de ez sem volt sokkal több az előző évinél, csak 5-6% körüli növekményt jelzett a heti monitor.

A járvány nagyot hasított a ketyerék piacából is

Hiába volt home office és digitális tanrend, amikor éppen kütyükből kellett azért vásárolni a boltokból otthonra (a munkaadó cégek ezt maguk meg is tették), a március közepén bevezetett 15 órás zárás és a hónap vége tájékán beléptetett kijárási korlátozás azért visszafogta a vásárlásokat ezen a piacrészen is. Igaz, hogy az informatikai, híradástechnikai boltok 15 óráig a kijárási korlátozás alatt is nyitva lehettek, mivel munkavégzéshez szükséges portékákat árultak, de a babkonzerv és a szappan spájzolása közepette óvatossá váltak a vásárlók mindenütt.

És az óvatosság azt is jelentette, hogy ami drágább – ez egy járványtól független vásárlási szokás, de a koronavírus rátett erre egy jókora lapáttal -, abból visszafogják magukat a kosztpénzt és az egyebekre jutó apanázst beosztó háziasszonyok a bevásárlólista összeállításakor.

A nyári hónapokban a pihenés és a nyaralás (már akinek maradt szabadsága a digitális tanrend melletti gyerekőrzés után) vitte a pénzt, a második hullám pedig az őszi hónapokban nyomta rá bélyegét a kütyűk vásárlására.

És a statisztika adatai is arra utalnak, hogy a súlyosabb második hullám kevesebb boltlátogatásra és több latolgatásra kényszeríti a vásárlókat, ami a pénztárcák nyitogatásában is látszik szinte minden boltban.

A nagyobb értékű műszaki cikkek vásárlásának visszafogása a családi költekezésben kitűnik a boltos statisztikában is. Igaz, itt összevonva összegezik a műszaki cikkeket a bútorokkal (most nem tudunk mit tenni, ilyen a statisztika), és a legutóbbi hónapok adatai ebben a viszonylatban is jókora visszaesést mutatnak.

Pedig az esztendő jól indult, 6-10%-os növekedésekkel, de az áprilisi mélypont a kijárási korlátozás alatti nyitvatartás mellett is közel negyedével kisebb piacot hozott. Júliusban ugyan volt egy 9%-os ugrás, de a nyári hónapok, augusztus és szeptember nagyságrendjét tekintve 10-15%-os eséssel zártak.

Ketyerék: pedig mobilra költenénk a legtöbbet

A korábbi években, így 2019-ben 445 milliárd forintot költöttünk el különféle informatikai, híradástechnikai cikkekre, a legnagyobb szelete pedig ennek a piacnak a mobiltelefon volt, 164 milliárd forinttal. Egy évvel korábban 404 milliárd forintot szórtunk el ketyerékre, ami 10%-os növekedést takart. Ennek a felét egyébként a mobiltelefonok hozták.

Kütyűt persze nem csak a műszaki áruházakban lehet vásárolni, nem is csak a weben, hiszen a szupermarketek, a picurka szakboltok, vagy éppen még egyes diszkontok is kínálnak belőle időnként.

2020 első felében a már említett home office és a digitális tanrend is megtette ugyan a magáét, és a korábbi évekhez hasonlóan a mobiltelefonok vásárlása bővült a leggyorsabban. Többet költünk ráadásul mobiltelefonra, mint számítógépre, vagy híradástechnikai termékekre.

A járványhelyzet is feldobta a mobilvásárlásokat is, bő negyedével többet költöttünk rá, mint korábban már első negyedévben. Ez érthető is, hiszen techoldalról az okosmobil csaknem mindent tud, ráadásul szerepe a kapcsolattartásban – különösen egy súlyos járványidőszakban, vagy éppen a kijárási korlátozás közepette – sok magyarázgatást nem igényel.

És a vásárlók úgy tűnik, nem is sajnálták rá a pénzt, miközben a számítógépek, laptopok, valamint a híradástechnikai eszközök vásárlása csak szerényebb arányban emelkedett:

2019 2020 I. II. félév I. II. félév mobil 32 36 68 41 46 87 híradástechnika 21 20 41 23 20 43 informatika 28 26 54 31 31 43 fotó, optika 12 14 26 13 8 21 KSH, első, második negyedévek, első féléves adatok, érték: milliárd forint, folyóár

A weben sem olyan rózsás a ketyerepiac

Jelzi ezt a töméntelen akció az őszi hónapokban, de a statisztika is súg valamit.

A webáruházak forgalma akkor ugrott nagyot, amikor a többi bolt áprilisban és május első felében zárva volt. De júliusban és augusztusban már fékezett a piac, a bővülés mértéke “csak” 20-25% között volt. Ez még kisebb is ráadásul az előző évinél.

Az első nyolc hónap webáruházi növekedése persze tekintélyes, 40% körüli, de nagyságrendjét nézve ez összességében nem nagyobb megugrás az előző évinél. És pénzünk 90%-át így is a hagyományos boltokban költjük.

Az előrejelzések is óvatosságot tükröznek a vásárlási szokásokban, költekezésben, a járvány pedig felfelé fut még. És ma nem tudni, pontosan meddig. Ez a bizonytalanság rányomja bélyegét a ketyerék költekezésére is, de mivel ezek ott voltak a korábbi évek legnépszerűbb ajándékai között is, a Black Friday és a karácsonyi ajándékvásárlásban is lehetnek majd nyomai a vásárlók eddigi óvatosságának is.

