Nagyot tekertek a végén a vendéglátósok

Főrúr! Ez itt a levesben egy kis áfa? Hát igen, még az áfakulcs csökkentés egy részét is átengedték a vendéglátósok a kedves otthon fogyasztó vendégeknek. És kisebb lett a vendéglátás visszaesése a vártnál decemberben, úgy látszik, jobban bejött a házhoz szállítás és az elvitel. A novemberi piacvesztés a statisztika szerint 50%, a becsülhető decemberi 60% közeli. Áprilisban 76% volt.

És hát persze mindenben keresik a vendégek kegyeit a vendéglátósok. A vendéglátózás egyik vonzereje a frissen készült étek finom illata, melegsége. Éppen ezért az elviteles vendég nem egy korábban készített és már kihűlt adagot kap, hanem egy frisset, amikor a rendelést követően esetleg várni is kell rá pár percet. Ez nem tilos, a várakozás, és még egy szék is akadhat ilyentájt a közelben. És azon sem kell csodálkozni, ha a vendég nagyon éhes, ezért miután kilép az ajtón, keres valami helyféleséget az utcán, téren, és ott fogyaszt, akár állva. És esetleg talál is valamit, például egy utcai padot, amire ráteheti a frissen gőzölgő elemózsiáját.

Ment egy kicsi a levesbe: de szó szerint, mert nem nyelték le az áfát

November 14-től 5%-ra csökkent az áfakulcs az elviteles kiszolgálásnál és a házhoz szállításnál a vendéglátásban (előtte csak a helyben készített ételféleségeknél és alkoholmentes italoknál volt 5% az áfa, de le is kellett ülni elfogyasztani, ami így most már nincs helyben ücsörgéshez kötve). Ez korábbi számításaink szerint 12 milliárd forintot jelenthetett volna, kétharmados piacvesztést feltételezve novemberben és decemberben.

De mint arra később rámutatunk, kisebb lett a piacvesztés, így több lett az áfacsökkentés maradványa, friss becslésünk szerint 15-16 milliárd forint. És ezt mind nem dugták zsebre a vendéglátósok, a novemberi friss statisztika már ezt is jelzi. Ez azért is fontos, mivel ekkora piacvesztés mellett gyakorlatilag veszteséges az iparág és az áfakulcs csökkentése éppen ezt ellensúlyozhatja, legalább részben. Hát ebből adtak egy csipetnyit a vendégnek is, mivel a korábbi áremelkedést (az élelmiszeres piacokra ez a jellemző) visszafogták a vendéglők:

bevétel (milliárd forint) változás (folyó ár/ előző év) változás (kiigazítatlan, volumen) árváltozás október 87,8 (115,6) 76% 71,8% +4,2% november 54,2 (105,8) 51,2% 48,4% +2,8% KSH, kereskedelmi vendéglátás (munkahelyi nélküli), zárójelben: előző év azonos hónap bevétele

Tekernek is a vendéglátósok az elvitellel és a netes rendeléssel, a szó szoros értelmében is. Sok étterem ugyanakkor teljesen lehúzta a redőnyt, nem vág bele az elvitelesdibe, vagy a netes rendelésbe, sőt, akad, aki az áprilisi zár után már ki sem nyitott. Nem volt könnyű 2020, hiszen a tavaszi korlátozásokat követően november 11-től a vendéglátóhelyek nem fogadhatnak vendéget, aki csak akkor léphet be, ha el is viszi az elemózsiát és az innivalót. Helyben fogyasztás állva sincs. Előtte szeptember 21-től jött a 23 órás zárás. A munkahelyi vendéglátósok maradhattak a régi formájukban, ott le lehet ülni, de hát ők a kisebb szeletét adják a vendéglátásnak.

És hogy nehogy egyszerű legyen. A hagyományos vendéglátás áfakulcsa 5% (helyben készítés és fogyasztás, valamint az alkoholmentesség a feltétele), de van egy 4%-os turizmusfejlesztési hozzájárulás mellette. Az elviteles vendéglátás termékértékesítésnek minősül, így ebben az esetben 27% az áfakulcs, ez ment le 5%-ra. (De például ha az elviteles étek például zömében lisztből készül, mint a kenyér, akkor csak 18% az elviteles áfa, ilyen például a pizza, ha nincs a veszélyhelyzeti kedvezmény.)

A munkahelyi vendéglátásban viszont sehogyan sem akar az áfakulcs lejjebb csúszni, ők mindebből korábban is, most is kimaradtak, ami annyi mint 27%.

Ügyesek voltak a vendéglátósok, a vendégek is megkedvelték

A legfrissebb heti monitoros statisztika szerint a vendéglátás árbevétele az online kasszaadatok alapján decemberben (1-25 között) 45,3%-kal csökkent az előző évhez képest. Ez sokkal kisebb a korábban várt piacvesztésnél, hiszen a szerényebb drágulást is hozzácsapva a korábbi évhez képest a felét azért így is elfogyasztották a vendégek annak, amennyit korábban. Elvitelre, vagy házhoz szállítással (és a szerényebb szeletett jelentő munkahelyi étkezdékben).

A december azért rosszabb vendéglős hónap a novembernél a visszaesés mértékeit nézve, mivel a vendéglőzár már a teljes hónapra kiterjedt, mellette pedig a szilveszteri mulatságok lefújása is tetemes veszteség, a korábbi külföldi vendégek elmaradásával együtt. A céges év végi bulik is elmaradtak, tehát sajnálatos módon lesz kiesés, de úgy tűnik, kevesebb, mint amivel korábban számoltunk. Itt még azt is célszerű figyelembe venni, hogy a mostani heti monitoros időszak az egyébként hagyományosan erős szilvesztert nem foglalja magában:

márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec -43% -76% -56% -33% -18% -14% -22% -27% -49% -58%* kereskedelmi vendéglátás -45% -76% -55% -33% -19% -14% -23% -28% -52% -60%* munkahelyi vendéglátás -30% -72% -68% -35% -8% -2% -12% -17% -24% -30%* KSH, érték: százalék, kiigazítatlan volumenindex, előző év azonos hónapjához képest, december: heti monitoros adatközlésből (december 1-25) becsült

A vendéglátás nagy szelete az úgynevezett kereskedelmi, egyszerűbben a hagyományos vendéglátás kényszerül szembenézni a durvább eséssel (ebben a vendéglő, a büfé, vagy éppen a cukrászda is benne van). 2019-ben a teljes 1.463 milliárdos vendéglátó forgalomból 1.331 milliárd forint volt ez az ág, mellette tizedrésznyi a munkahelyi vendéglátás.

(blokkk.com)