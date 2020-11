Nagyot romlott a decemberi fogyasztói hangulat Németországban a GfK felmérésében

A járvány második hulláma a németországi fogyasztói hangulat vártnál nagyobb romlását vetíti előre decemberre a GfK gazdasági kutatóintézet novemberi felmérésében.

A decemberi fogyasztói hangulatindex mínusz 6,7 pontra, július óta a legalacsonyabbra esett az előző havi mínusz 3,2 pontról a várt mínusz 5,0 pont helyett a GfK novemberi felmérésében. Októberben mínusz 1,7 ponton állt a mutató.



“Annak ellenére is, hogy az üzletek továbbra is nyitva tartanak, a vendéglátóipari és rendezvényszervező egységek lezárása az egyébként is nehézségekkel küszködő turisztikai szolgáltatásokkal együtt mély nyomot hagyott a fogyasztói hangulaton”- kommentálta a felmérés eredményét Rolf Bürkl, a GfK szakértője. “A gazdaság gyors helyreállásába még a nyár folyamán vetett minden remény ezzel el is veszett. A növekvő bizonytalanság a megtakarítási hajlandóságot erősítette fel, ami szintén hozzájárult a fogyasztói hangulatindex csökkenéséhez”- fejtette ki.A hangulatindexnek a fogyasztók gazdasági helyzet alakulásával szembeni várakozásait számszerűsítő eleme az előző havihoz képest 7,3 ponttal mínusz 0,2 pontra, az idei májusi mínusz 10,4 pont óta a legalacsonyabbra csökkent. A november elején életbe léptetett második gazdasági zárlat annak ellenére is eloszlatta a fogyasztóknak a gyors fellendülésbe vetett reményét, hogy kevésbé szigorú korlátozó intézkedéseket vezettek be a tavasziaknál.Hasonló véleményen van a német kormány gazdasági tanácsadó testülete (Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung) is, amely szerint a második járványvédelmi korlátozás gyakorlatilag leállította a német gazdasági növekedést.Az export sem lesz képest jelentősebb támogatást nyújtani a német növekedésnek, mert a fontosabb kereskedelmi partnerek, Franciaország, Olaszország, Spanyolország és Nagy-Britannia még a németországinál is szigorúbb korlátozások bevezetésére kényszerülnek.Romlottak a fogyasztók jövedelmi várakozásai is. A vonatkozó mutató 5,2 ponttal csökkent az előző havihoz képest 4,6 pontra decemberre vonatkozóan. A mutató így 41 ponttal áll az egy évvel ezelőtti alatt.A fogyasztók költekezési hajlandóságát számszerűsítő mutató 6,5 ponttal csökkent az előző havihoz képest 30,5 pontra, ez a szint azonban a két másik mutató értékével összevetve még kielégítőnek tekinthető a GfK szerint.https://www.gfk.com/hubfs/20201126-PR-Consumer-Climate-Germany-efin.pdf?hsLang=en(MTI)