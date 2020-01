A minimálbér és a garantált bérminimum 8-8 százalékos emelésénél többre is lehetőséget adna a gazdaság teljesítménye – mondta Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének (MOSZ) elnöke csütörtökön az M1 aktuális csatornán.

Hozzátette: tavaly a gazdasági szakértők vészjeleket láttak, ezért maradt a 8 százalékos emelési szint.

A valószínűsített gazdasági hanyatlás nem következett be, a gazdaság lényegesen jobban teljesített, így ebből a többletből – a 2018-as megállapodás értelmében – nagyobb mértékben kellene részesüljenek a munkavállalók is – jegyezte meg.

A munkástanácsok azért sem értik a munkaadók óvatoskodását, mert a kiáramló bértömeghez a munkáltatok mellett a magyar állam is hozzájárult a szociális hozzájárulási adó csökkentésével, amely a továbbiakban is folytatódni fog – magyarázta Palkovics Imre.(MTI)