Nagyítóval leshetik a maszkocska nélküli vásárlókat a boltban

De hogyan is, különben rögtön bezárathatják. És még sok más szolgáltatót, ahol kötelező, összesen több mint 200 ezer helyen. A maszkrendelet ugyanis előírja azt is, hogy résen legyen az eladó. Van mentsvár, de azért mindent meg is kell tenni. Például az akciós tábla mellé egy maszkos is kell. És minden bejárathoz egy eladó, vagy biztonsági őr. Ötödik sebességben a maszkrendelet.

Ne csodálkozzon az a vásárló, aki maszk nélkül próbálkozna bejutni egy boltba és nem fog sikerülni neki, mert be sem engedik. Ha pedig lecsúszik az orráról, akkor rászólnak. És minden eladó lesni fogja a vásárlót, na nem csak a kívánságai miatt, hanem hogy viseli-e a maszkocskáját.

Nem lesznek kevesen a maszk nélküli vásárlók után leselkedők. A maszkviselésre kötelezett helyek száma kétszázezer felett jár (mintegy 140 ezer kereskedelmi üzlet, amiben nem csak a boltok, hanem a nagykereskedelmi létesítmények és a járműkereskedelem is benne van), hozzávetőleg 50 ezer vendéglátóhely, és még a többi, kulturális, szórakoztató, sportlétesítmények. Bejáratból pedig még több van, hiszen a nagyobb alapterülethez sok helyen több ajtó is dukál.

November másodikától ugyanis ötödik sebességre kapcsolt a kormány a maszkviselés előírásaiban, drákói szigort ígérve.

Első körben május 4-től vidéken, majd a másodikban május 18-tól a fővárosban és Pest megyében vált kötelező viseletté a boltokban (egyébként akkor még a tömegközlekedési eszközökön). És ebben az időben még sállal, kendővel is lehetett takargatni a fejünket. Ekkor szűnt meg a veszélyhelyzetben elrendelt kijárási korlátozás, visszanyitottak az iparcikkes boltok, de már csak maszkban mehettünk el bárhova is vásárolni.

A vendéglátóhelyeken is több lépcsős volt a vendégek visszaengedése. Vidéken a teraszokon, kerthelyiségekben már május elejétől lehetett vendégeket fogadni, majd május közepe tájától a belső terekben is, de ott a pincéreknek takarniuk kellett szájukat, orrukat. A fővárosban mindez két hetet csúszott, ugyancsak két lépésben. A vendégnek nem kellett maszkot viselnie vendéglátóhelyen, még.

Június közepén annyi történt, hogy a veszélyhelyzetet a járványügyi készültség váltotta fel, így a keret változott, de a maszkviselési kötelezettség maradt.

Szeptembertől jött az első szigorbomba, októberre élesítették

Szeptember 21-től bővült a maszkviseletre kötelezett szolgáltatóhelyek köre, például kulturális intézményekkel is. De ekkortól már csak maszkot (orvosi, vagy munkavédelmi maszkot, vagy textilből készítettet) lehet viselni a kijelölt helyeken, például egy moziban is. És bedobta a kormány a szigorbombát, ami egyik oldalról azt jelentette, hogy az üzemeltető a felelős a maszkviselet betartatásért.

És így ráadásul, ha nem tett meg minden tőle elvárhatót a vásárló maszkviseléséért, akkor előbb figyelmeztetést, majd százezer és egymillió forint közötti bírságot kaphatott, ezt követően a boltbezárás réme fenyegette (ez három naptól egy évig terjedő időszakot jelent). Ez a szabályrész október harmadikától élesedett.

Lényeges kérdés, hogy ebben az októberi időszakban a boltost a kereskedelmi hatóság, a jegyző kötelessége volt ellenőrizni, figyelmeztetések voltak is. A rendőrség a vásárlókat ellenőrizte, amelyről vétség esetén tájékoztatta a jegyzőt.

És akkor itt a lakatveszély, de azonnal fel is rakatható

November másodikától két lényeges változás lép be. Az egyik, hogy megszűnik a sorrendesdi, tehát súlyos esetben akár azonnal bezárható egy bolt, vagy vendéglő, vagy éppen egy mozi, de akár egy pláza is. A hatóságnak nem kell figyelmeztetésre és bírságra várnia, azonnal megkerestetheti a boltossal a lakatot.

A másik lényeges változás, hogy a rendőrség a maszkviselés ellenőrzésében megkapta a kereskedelmi hatóság jogosítványait, így ő is büntetheti a boltost, akár be is zárathatja.

Így két hatóságtól is félhet a boltos, a jegyzőtől és a rendőrségtől egyaránt.

De hát be kell látni, nem csak a szigor nőtt, hanem a járvány okozta bajokat mutató statisztika mutatói is egyre feljebb kúsznak. Nyilván ehhez kapcsolódik, hogy a hatóság bírságolhat és bezárathat egyszerre is egy boltot, ha az vétkes.

De mit csináljon a boltos, ha jön a hétfejű vásárló maszkocska nélkül

A jogalkotók azért gondoltak arra is, hogy a boltos dolgozó, vagy éppen a vagyonőr (biztonsági őr) lehetőségei korlátozottak abban, mit tehet a vásárlóval szemben, ha az nem visel maszkot. Egyszerűen ugyanis csak kérhet, felszólíthat, tehát szavakkal, feliratokkal, hangosbeszélővel küszködhet a renitens vásárlóval.

A kormányrendelet elő is írja, mit tegyen a boltos, de ahhoz, hogy megússza a büntetést, ezeket mind meg is kell tennie.

Az előbbiek nyomán a renitens vásárló figyelmét fel is kell hívni: be sem léphet a boltba maszkocska nélkül, ha pedig mégis besurrant valahogyan, akkor el kell hagynia (nincs olyan, hogy vásárlás közben megpihen és letolja a nyakára). És a legfontosabb, hogy a maszkocska szabályos viselete nélkül ki sem szolgálható (hiába lavírozik el valahogyan maszkocska nélkül a pénztárig).

A legfontosabb kötelessége pedig a boltosnak egy elsimíthatatlan vita esetén a rendőrséget is értesíteni. Ezt nem is árt legalább halkan fülébe súgni a vásárlónak. Ő pedig hiába gondolja úgy, hogy ameddig a rendőr kiér, addig gyorsan fizet a pénztárnál, mert nem teheti meg.

Az előbbiek érdekében a bejáratnál és főleg a nagyobb boltoknál az eladótérben is célszerű egy kiírással pontosan felhívni a vásárló figyelmét a maszkocska kötelező viselésére és a mulasztás következményeire. Ezt minden boltos meg is teszi. De ez azért kevés, hiszen ha látja a boltos, hogy a vásárló nem tud, vagy nem akar olvasni, akkor figyelmeztetnie kell némi szóbeszéd révén is.

Ha pedig eljut a boltos addig, hogy a vásárló csökönyös, akkor kénytelen értesíteni a rendőröket.

Belép azonban még egy szabályelem. Ha az üzemeltető a maszkviselés hiányosságainak felszámolása érdekében a jogszerűség érdekében lép, intézkedéseket hoz, akár az utolsó pillanatban, akkor azt a jegyző és a rendőrség is figyelembe veszi. Ez azt jelenti, hogy még a legvégső másodpercben is lehet tenni a maszkocska szabályszerű viseléséért. Nyilván a hatóságok mérlegelik majd, hogy mi volt elég és mi nem.

Az akciós táblák mellett már május óta virítanak a boltokban, szolgáltatóhelyeken a maszkviselésre vonatkozó felhívások. Most majd kiderül, mennyire jutnak a boltosok a figyelmeztetéssel és a hatóságok a novemberre ígért nagyobb szigorral.

Hogy ne legyen szükség a boltokat bezárni, de nem büntetésből, hanem a járvány elleni védekezés további fokozataként. Mindegyiket majdnem.

(blokkk.com)