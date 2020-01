Nagy változás a pénzügyeinknél: van, aki már most tudja, mennyiért bankolt tavaly

A mai napon még kiküldhetik a bankok a bankszámlákra vonatkozó éves díjkimutatást. Van olyan ügyfél, aki már megkapta, mennyiért bankolt tavaly az utolsó 5 hónapban. A Bank360.hu szerint megugorhat a bankváltók száma. A szakportál összefoglalta a tudnivalókat a kimutatás kapcsán.

Milyen levelet kapnak az ügyfelek?

A hazai pénzintézeteknek legkésőbb január 31-ig kell kiküldeniük az uniós pénzforgalmi szabályozásnak megfelelő díjkimutatás minden folyószámlával rendelkező ügyfélnek. Ebben az előző évre vonatkozó bankolási költségeket egyszerű és átlátható módon összegzi a bank. A most kiküldött levélben csak a tavalyi év utolsó 5 havi költsége szerepel.

Hogyan kapják meg az ügyfelek a kimutatást?

A bankok azon a csatornán küldik a díjkimutatást, amelyen az ügyfél a számlakivonatot is kapja. Így aki postai úton kapja, az levélben számíthat a díjkimutatásra is a szálmakivonattal együtt. Azok, akik netbankot használnak, a felhasználói fiókon keresztül tölthetik le a díjkimutatást. A Bank360.hu tapasztalata szerint érdemes lehet a netbankot használó ügyfeleknek akár már most utánajárni, hogy megérkezett-e a kimutatásuk.





Mi szerepel a díjkimutatásban?

Ahogy azt a Bank360.hu elsőként megírta, a díjkimutatás áttekintést ad a számlahasználattal kapcsolatban felszámított összes díjról. Az ügyfelek összesítve láthatják, hogy mennyibe került a számlavezetés, majd tételesen lebontva az egyes szolgáltatások költségeit (pl. számlavezetés, átutalás belföldön és külföldön, kártyahasználat, készpénzfelvétel). A kimutatás minden banknál ugyanolyan formátumú, eltérés a fejlécben és a csatolt üzenetben találhatunk a Bank360.hu tapasztalata szerint.

Mire jó a díjkimutatás?

A díjkimutatás segítségével megismerhetik az ügyfelek, hogy pontosan mennyibe kerül évente a bankszámlájuk. Ezt ismerve a Bank360.hu online bankszámlakalkulátorával megnézhetjük, hogy ugyanilyen számlahasználat mellett van-e olyan bank, amelyik olcsóbb számlát kínál nekünk. Ha találunk olcsóbbat, érdemes egyszerűsített bankváltással számlát váltani és kevesebbet fizetni a bankszámláért. A Bank360.hu arra számít, hogy a díjkimutatás segítségével egyre többen fognak számlavezető bankot cserélni.

Mit tehetünk, ha vitatjuk a díjkimutatásban leírtakat?

A Bank360.hu azt tanácsolja, hogy legelőször tanulmányozzuk át a számlacsomagunkhoz tartozó díjak listáját, amely jellemzően a hirdetményben található. Ha az ott ismertetett díjak alapján is vitatjuk a kimutatásban szereplő összegeket, vegyük fel a bankkal a kapcsolatot online, telefonon, vagy személyesen a bankfiókban.



A Bank360 Zrt.-ről

A Bank360 közel három éve segíti a lakosságot abban, hogy pénzügyi döntéseikkel teljesen elégedettek legyenek hosszú távon is. A szakportál kalkulátoraival a legfontosabb banki termékeket hasonlíthatjuk össze, az oldalon megjelenő elemzések és bejegyzések pedig a tájékozódást segítik a pénzügyek világában, segítve a tudatos és megfelelő döntést az adott anyagi helyzetben.