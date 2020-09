Nagy meglepetésre pozitívra javította Magyarország adósosztályzati kilátását a Moody’s

Felminősítés lehetőségére utaló pozitívra javította az eddigi stabilról Magyarország “Baa3” szintű, befektetési ajánlású államadós-besorolásának kilátását pénteken a Moody’s Investors Service. A cég egyben megerősítette a szuverén besorolást.

A nemzetközi hitelminősítő egyebek mellett azzal a véleményével indokolta a magyar osztályzati kilátás péntek éjjel Londonban bejelentett javítását, hogy jóllehet a koronavírus-járvány várhatóan jelentős negatív hatást gyakorol a magyar gazdaságra, a gazdasági és a pénzügyi erőre gyakorolt hatás azonban valószínűleg nem lesz annyira markáns, mint az Európai Unió más térségeiben.

A Moody’s pénteki előrejelzése szerint a magyar hazai össztermék (GDP) az idén reálértéken 5,5 százalékkal csökken, jövőre 4 százalék körüli ütemben növekszik.

A cég azzal számol, hogy a magyar gazdaság reálértéken számolt növekedési üteme 2022-től visszatér a növekedési potenciál szintjére, és a GDP-érték a 2022-2024 közötti időszakban 3,5 százalék körül növekszik éves átlagban.

A Moody’s közölte: a kilátás pozitívra javításának fő tényezője az, hogy a magyar gazdaság a “Baa3”, illetve az eggyel jobb, “Baa2” besorolású gazdaságokhoz képest is erős teljesítményt mutatott az elmúlt időszakban, és ez várható a továbbiakban is. Mindehhez a hazai és a külső adósságpozíció javulása társul.



Jóllehet az erőteljes gazdasági növekedést és az államadósság csökkenési folyamatát a koronavírus-válság óhatatlanul kisiklatta, ez azonban korlátozottabb hatást gyakorolt Magyarország adósprofiljára, mint más országokéra – áll a hitelminősítő elemzésében.A Moody’s várakozása az, hogy 2021-től újrakezdődik az a javulási folyamat, amely a magyar költségvetési és államadósság-mérőszámokban a cég által 2018 novemberében végrehajtott legutóbbi adósosztályzati felülvizsgálat óta megfigyelhető volt.A Moody’s 2018. november 23-án a jelenleg is érvényes “Baa3” szinten megerősítette az akkor még stabil kilátású magyar államadós-besorolást.A kilátás javításának pénteki bejelentéséhez fűzött elemzésében a cég közölte: azzal is számol, hogy a magyar gazdaság külső sérülékenységének 2012 óta érzékelhető csökkenése is tartós marad.Az elemzés szerint a 2018. novemberi osztályzati megerősítés óta a magyar kormány további haladást ért el államháztartási konszolidációs és adósságcsökkentési stratégiájának megvalósításában, és ezt a tartósan erőteljes növekedési lendület is segítette.A Moody’s felidézi, hogy 2018-ban és 2019-ben a magyar hazai össztermék éves átlagos növekedési üteme reálértéken elérte az 5 százalékot, és a 2019-ben zárult ötéves időszakban a GDP-arányos államadósság-ráta 76,2 százalékról 66,3 százalékra csökkent.A hitelminősítő azzal számol, hogy a magyar államadósság-ráta a koronavírus-válság hatására tíz százalékponttal 76 százalék környékére emelkedik.Közölte azonban: várakozása szerint a tartós növekedési lendület és a megfontolt költségvetési politika melletti elkötelezettség újból lefelé fordítja majd az államadósság-ráta jelenleg felfelé tartó pályáját.A Moody’s a magyar kormány előrejelzésénél valamivel fokozatosabb deficitcsökkenési ütemet jósol, de így is arra számít, hogy az államháztartási hiány 2024-ig a GDP-érték 3 százalékára csökken az idei évre várt 7,3 százalékról.A hitelminősítő hangsúlyozza: azzal számol, hogy a magyar államadósság-ráta csökkenési üteme még e forgatókönyv megvalósulása esetén is a leggyorsabbak között lesz a “Baa3”, illetve “Baa2” besorolású szuverén adósok mezőnyében.A Moody’s előrejelzése szerint a magyar államadósság-ráta 2024-ig ismét a tavaly mért szintre csökken.Magyarország államadósságterhe továbbra is magasabb lesz ugyan a “Baa2/Baa3” besorolású gazdaságok mediánszintjénél, a Moody’s várakozása szerint azonban a különbség 2021-től szűkülni kezd.A magyar gazdaság államadósság-tűrő képessége meglehetősen erős, a bevételekhez mért kamatfizetési kötelezettségek aránya 2015 óta a hasonló osztályzattal ellátott gazdaságok mediánszintje alatt van, a 2015-2019-es időszakban pedig stabilan a GDP 2 százalékának környékén sikerült tartani az államháztartási hiányt – áll a Moody elemzésében.A cég hangsúlyozza: ez komoly javulás, mivel a 2009-2014 közötti időszakban a deficit éves átlaga 3,7 százalék volt.A Moody’s közölte: javulhat a magyar államadós-osztályzat, ha a magyar gazdaság mérőszámai a várakozásoknak megfelelően gyors kilábalást jeleznek a válságból, és ha ez – szakpolitikai intézkedésekkel együtt – visszafordítja az emelkedő pályáról az államadósság-rátát.A Moody’s Investors Service jelenlegi “Baa3” magyar államadós-besorolása a másik két globális hitelminősítő, a Fitch Ratings és az Standard & Poor’s módszertanában “BBB mínusz”-nak felel meg.A Fitch és az S&P tavaly egyaránt “BBB”-re javította a hosszú futamú magyar adósosztályzatot, így a Moody’s a másik két cégnél egy fokozattal alacsonyabb besorolást tart érvényben Magyarországra.Ha azonban a most megadott pozitív kilátást a Moody’s osztályzatjavításra konvertálja, ez a különbség megszűnik.Az S&P februárban szintén pozitívra javította az addigi stabilról a magyar államadósság-kötelezettségek besorolásának kilátását, mindenekelőtt a magyar gazdaság addigi váratlanul erőteljes növekedési teljesítményével indokolva a lépést. Április 28-án azonban soron kívül a korábbi stabilra módosította vissza a kilátást, mindenekelőtt a koronavírus-járvány várható gazdasági hatásaival indokolva a lépést.A Fitch magyar osztályzatának kilátása is stabil, így most a Moody’s a három nagy hitelminősítő közül egyedüliként tart érvényben pozitív kilátást a magyar államadós-besorolásra.(MTI)