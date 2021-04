Nagy István: komoly kihívásokkal kell szembenézniük a magyar gazdáknak

Komoly kihívásokkal kell szembenézniük a magyar gazdáknak az agrárminiszter szerint.

Nagy István a Facebookon vasárnap megosztott videoüzenetében Szanyból jelentkezett be, és bemutatta a tavaszi munkákat végző gazdákat is. Örömét fejezte ki, hogy az aszály után megérkezett a csapadék, és közölte: Szany térségében 22 milliméternyi eső esett, ami arra jó, hogy a vetéshez a magágyat elő lehessen készíteni, de a fejtrágyázás is zajlik az őszi búzában.

Az agrárminiszter remélte, hogy hamarosan a hőmérséklet is emelkedni fog, a mostani 7 helyett eléri a 12 Celsius fokot és akkor a kukorica vetőmagját is a földbe lehet tenni.

Hangsúlyozta: pandémiás helyzet van, a gazdáknak az élete is veszélyben forog, de mégis, amikor vetni kell, akkor muszáj elvégezni ezt a feladatot, hogy majd nyáron és ősszel a betakarítást, az aratást is meg lehessen tenni.

Nagy István fontosnak nevezte, hogy magyar fémzárolt vetőmagokat használjanak a gazdák. Az a nemesítői munka, az a magyar genetika, amely “ezen a rögön alakult ki”, záloga és biztosítéka a jó termésnek – fogalmazott Nagy István, jó időt kívánva a tavaszi munkákhoz.(MTI)