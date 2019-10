Nagy István: jövő szerdán indul az agrártámogatások előlegfizetése

Jövő szerdán indul a Magyar Államkincstáron (MÁK) keresztül a mezőgazdasági termelőknek nyújtott agrártámogatások előlegfizetése, amely idén 240 milliárd forintot tesz ki – mondta Nagy István agrárminiszter pénteken sajtótájékoztatón, Budapesten.

Az év végéig a közvetlen támogatásokból mintegy 200 milliárd forintot fizetnek ki, míg a Vidékfejlesztési program egyes terület- és állatalapú támogatásaiból 30 milliárd forint előleg kifizetése indul – mondta. Ezen túl az egységes kérelmekhez kapcsolódóan további 12,3 milliárd forintot kapnak a gazdák.

Az előlegfizetéssel a gazdálkodóknak az őszi munkák zavartalan elvégzéséhez nyújtanak segítséget, továbbá biztosítják a termelők pénzügyi stabilitását, likviditását – emelte ki a tárcavezető.

Nagy István elmondta, hogy a Közös agrárpolitikában (Kap) évente közel 400 milliárd forint uniós forrású közvetlen támogatásra jogosultak a termelők, ezt az összeget uniós és állami társfinanszírozásban megvalósuló agrár- és vidékfejlesztési, valamint nemzeti és uniós piaci támogatások egészítik ki. Így a magyar agrárium évente 600-700 milliárd forint támogatásban részesül.

A támogatási rendszeren belül mind összegben, mind pedig az érintett termelők száma alapján a közvetlen támogatások, ezen belül is a két meghatározó területalapú támogatás – a SAPS (egységes területalapú támogatás) és a zöldítés – a leghangsúlyosabb, azok 170 ezer termelőt érintenek – jegyezte meg.



Közölte, hogy a közvetlen támogatásoknál a tervek szerint idén 6 százalékkal nagyobb összeget fizetnek ki a tavalyi év azonos időszakához képest.A 2019. évi területalapú támogatás összege várhatóan 75 ezer forint lesz hektáronként. Magyarország az időjárási viszontagságok miatt idén is jogosult a termelőknek emelt összegű előleget fizetni, ami azt jelenti, hogy egy minden feltételnek megfelelő gazdálkodó SAPS jogcímen 33 ezer forintra számíthat hektáronként, és aki még a zöldítési támogatás előlegére is jogosult, az mintegy 50 ezer forintnyi hektáronkénti kifizetést kaphat idén – ismertette a miniszter.Kitért arra is, hogy a közvetlen támogatásokat kiegészítő, nemzeti költségvetésből finanszírozott tej- és húshasznú szarvasmarha ágazatot érintő egyes átmeneti nemzeti támogatásra 15 milliárd forintot fizetnek majd ki az idén.Mészáros József, a Magyar Államkincstár elnöke kiemelte, hogy a gazdák határidőre benyújtották kérelmeiket. A kifizetés első hetében 50 ezer gazdaságnak mintegy 50 milliárd forintot folyósítanak majd.(MTI)